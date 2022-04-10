復課｜網球新星黃澤林為教育局拍片　教學生正確掌上壓迎重返學校

第五波疫情持續，學生已居家抗疫多時，教育局邀請本港身處海外的網球新星黃澤林，拍攝短片示範掌上壓正確的姿勢。教育局局長楊潤雄呼籲學生向黃澤林學習，並預告復活節假期後，將分階段有序恢復面授課堂，現已進入最後階段。



網球運動員黃澤林。（教育局圖片）

局長楊潤雄：半數受訪中學生感體能下降

教育局局長楊潤雄今日於Facebook表示，一直積極與衞生專家和學界磋商，在復活節假期後，分階段有序恢復面授課堂，現已進入最後階段，將盡快公布詳情。他指，最近有調查顯示，在995名受訪中學生中，半數感到體能較第五波疫情前下降。

教育局上月已先後邀請單車運動員黃金寶，以及滑浪風帆運動員陳晞文，向同學示範簡單運動的動作。

黃澤林籲學生保持心境開朗及樂觀態度

楊潤雄希望學在假期中，保持學習動力和體能，故邀請來本港網球新星黃澤林，透過短片隔空為同學打氣。短片中，黃澤林呼籲學生不要灰心，建議多做運動，保持心境開朗及樂觀的態度，以對抗疫情，並向同學示範掌上壓正確的姿勢。

短片︰按此

教育局補充指，課程發展處持續推出網上學與教資源，支援在家自主學習，讓學生保持學習動力，為復課做好準備。早前，「躍動校園、活力人生」（ASAP）計劃，已邀請多名運動員為學生打氣，短片已上載至教育局「ASAP」計劃、教育多媒體的網頁。

黃澤林早前為港爭光，在美國網球公開賽青少年組、澳洲網球公開賽青年組中贏得兩項大滿貫，目前正在西班牙接受訓練。