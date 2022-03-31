政協青年聯會鄧灝康、陳志豪訪康復家庭　冀政府加大康復者支援

第五波新冠疫情爆發，累計過百萬人確診，除了染疫的人士和家庭外，康復後的家庭支援亦需要社會關注。新冠肺炎康復者、香港政協青年聯會常務副主席鄧灝康和陳志豪，在3月30日到訪將軍澳多個康復家庭，了解他們的需要。



鄧灝康（右二）、陳志豪（右一）到訪染疫康復家庭。

大部份康復者有不同程度後遺症

鄧灝康表示，包括自己在內，不少確診者在染疫時均出現了發燒、咳嗽、疲憊等明顯病徵，當中大部份在康復後亦出現不同程度的後遺症。「因自己曾受感染，對新冠患者的不適、不安等感受和憂慮有切身體會」，他在家訪中交流了如何增強免疫力、加速自行修復的方法，探討如何調整為更健康的生活習慣、食療功效等，以自身經驗幫助市民緩解焦慮。

多人不知政府提供10次免費中醫門診

有市民表示，康復後身體仍較為虛弱，亦仍有相當一部份市民不清楚政府為康復者提供的醫管局10次免費中醫門診服務。鄧灝康希望政府加大宣傳，同時增撥更多資源在康復後醫療支援上。

是次探訪的家庭亦有小童確診，陳志豪希望了解他們的需要。「在探訪過程中，多個家庭向我們表示，感謝社區和愛國愛港團體在他們染疫家居隔離時提供的物資等支援，解了燃眉之急。」

鄧灝康（左二）、陳志豪（左一）到訪染疫康復家庭。

學校有望復課 陳志豪冀政府提供足夠抗疫物資

有家長反映，目前學校提早放暑假，但公園設施、社區中心、體育館等全部關閉，學童身心健康及學習進度均大受影響，家長亦承受沉重的照顧壓力。陳志豪希望政府為學童課後的學習支援提供更多資源，減輕家長的壓力和負擔，並盡快完善學生復課的安排，提供足夠的抗疫物資，例如讓學生每日做快速檢測，確保學生復課後安全。

鄧灝康、陳志豪代表香港政協青年聯會為各家庭送上康復福袋，探訪期間亦知道不少家庭康復後加入義工行列。