龔如心逝世15年｜慈善基金年內大增董事　龔仁心未死心望重掌華懋

今日（4月3日）是已故華懋集團主席龔如心逝世15年，引發的爭產官司雖已落幕，但整筆原捐作慈善的遺產如何監管，華懋慈善基金、律政司和遺產管理人仍未達共識。

曾接掌華懋集團的胞弟龔仁心，談起往昔恩怨，再次表示認為遺產管理人失職。雖然被華懋集團解僱，但龔仁心仍未死心。慈善基金董事數目在一年內增近一倍，龔仁心又邀天主教區榮休主教湯漢樞機，及內地商人加入基金，希望助基金盡快解封遺產之餘，亦冀有日可重掌華懋集團，北望神州。



華懋集團主席龔如心，2007年逝世，隨即引發千億爭產案。（資料圖片）

兩與會計師樓反面 解僱德勤、再控羅兵咸

由於爭產風波，及遺產受托人華懋慈善基金的管理計劃未定，法庭委任第三方成為遺產管理人，監管龔如心的千億遺產。

至2011年底，華懋慈善基金以德勤·關黃陳方會計師行收費過高、監察華懋內部花費「過於謹慎」等理由，要求改委任羅兵咸永道會計師事務所為管理人。

不過，2019年，龔仁心高調指控羅兵咸永道失職，再要求法庭換管理人，又入稟要求羅兵咸永道償還4.3億元管理費。

龔仁心希望以後可重掌華懋集團，並已開始為集團以後往內地發展鋪路。（羅君豪攝）

2019年遭華懋集團解僱

雖然羅兵咸永道當時反駁龔仁心的指控失實，但龔仁心至今仍堅持當日的看法。他又指控羅兵咸永道每年收6,000萬元的管理費過高，認為管理人現時是亡姐遺產的最大得益者。

然而，在龔仁心稱「冒殺頭風險」開的記者會後，華懋集團以懷疑有人洩密，及不配合調查為由，凍結龔仁心、其妻劉元春、龔中心及龔因心的職位，2019年8月正式解僱四人。

2019年，龔仁心（中）稱「冒殺頭風險」開記者會，指控羅兵咸永道作為遺產管理人失職。（資料圖片／余俊亮攝）

仍希望重掌華懋集團

「欲加之罪，何患無辭。」龔仁心堅稱，龔家是因反對「當權者」的管治方式，才被趕出集團，又質疑集團未就對他們的指控提出證據，就解僱四人：「他說我有罪，要調查。可以，給我看看調查報告。」華懋集團又入稟，要求收回龔家居住的薄扶林華亭閣的員工福利單位。

雖然龔家已離開華懋集團管理層，但慈善基金近一年動作頻頻，冀再爭華懋集團管理權。龔仁心說：「我們希望以後可重管華懋。」

慈善基金去年底邀得天主教香港教區榮休主教湯漢樞機，出任董事一職。（資料圖片／高仲明攝）

董事局大幅加人 邀內地商人為北上鋪路

過去一年，華懋慈善基金董事數目於由8人增至15人，急增近一倍。龔仁心亦在一年內，邀請四位內地商人加入慈善基金。

龔仁心解釋自己的大計，指希望重掌華懋集團後，可往內地發展，甚至走出中國。他認為，有經驗的內地商人加入基金，可為集團以後的發展鋪路：「雖然慈善基金現在什麼都做不到，我們也老了，有近視，但我配了眼鏡，還是可以看得很遠。」

龔仁心質疑集團未就對指控提出證據，就先解僱龔家四人的做法不妥。（羅君豪攝）

加入天主教區湯漢、蔡惠民

慈善基金去年底亦邀得天主教香港教區榮休主教湯漢樞機及蔡惠民神父，出任董事一職。龔仁心坦言，自己並非教徒，但認為他們加入對盡早解封遺產會有幫助，又認為主教亦覺得基金值得支持：「希望社會大眾生活更好。這理念大家都是一致的，自然一拍即合。」

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聲稱龔如心比律政司估值多一倍

然而，終審法院於2015年裁定，華懋慈善基金只是龔如心遺產的受託人，而非受益人，須與律政司完成商討訂立管理計劃，及設獨立凌駕基金董事會的監管機構，才能解封遺產。換言之，基金董事會以後不能隨意動用遺產，所有支出都要受監管。

華懋集團非上市公司，並無對外公開集團財務狀況，但據律政司向立法會上提供的資料，至2020年9月，華懋集團的資產淨值約為1,410億元，2018年至2020年間，集團一共捐款2,660萬元做慈善。然而，龔仁心的估計更進取，認為龔如心的遺產現值3,000億元，較律政司評估的多一倍。

龔仁心辦公室，放有與國民黨前主席連戰的合照。（羅君豪攝）

縱然現已非華懋集團管理層，但龔仁心仍提出，希望每年將集團十分一利潤，用作慈善用途，認為集團每年可拿出以億元計的捐款。不過，他稱管理人曾表示，法庭規定集團每年只可批出1,500萬元作慈善用途。

《香港01》曾就龔仁心的指控、限制慈善基金每年可動用款項等事宜，向龔如心遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所查詢，至今未收到回覆。

▼華懋慈善基金辦公室▼

