龔如心逝世15年｜千億遺產未行善　先借半億興訟　龔仁心稱被辜負

今日（4月3日）是已故華懋集團主席龔如心逝世15年，但逾千億元遺產至今仍被未解封，未能按其遺願全作慈善。華懋慈善基金僅為遺產「受託人」，龔如心胞弟、基金理事會主席龔仁心接受《香港01》專訪，稱並無亂來，仍按亡姐遺囑行事：「那些阻礙我們拿遺產、為社會做些事的人，辜負了姐姐。」

基金多年來不斷借錢打官司，爭產、詮釋遺囑、撤換管理人，欠債已達半億元，年底仍要上庭，繼續討論管理計劃。

提起爭產敗訴、因偽造遺囑入獄的陳振聰，龔仁心指「冇嘢同佢講」。



華懋集團主席龔如心，2007年逝世，隨即引發千億爭產案。（資料圖片）

2015年終極裁決基金非遺產「受益人」

龔如心2007年4月3日逝世，留下的800億元遺產，將全部用作慈善。據律政司向立法會上提供的資料，至2020年9月，她留下的華懋集團資產淨值約為1,410億元。

經過歷時八年的爭產及詮釋遺囑官司，終審法院於2015年裁定華懋慈善基金，只是龔如心遺產的「受託人」，而非「受益人」。

不過七年後的今日，理事會仍未就基金的管理計劃，及設獨立凌駕基金董事會的監管機構詳情，與律政司取得共識，未能動用遺產。

龔如心逝世15年，龔仁心認為，阻礙慈善基金動用遺產的人辜負了亡姐。（羅君豪攝）

基金負債逾半億 「阻礙我拿遺產的人辜負家姐」

「我們只能說遺憾。還可以說什麼？」問及亡姐遺願多年仍未實現，龔如心胞弟、華懋慈善基金理事會主席龔仁心如此說。龔仁心為了遺產，多年來與各方對簿公堂，他斬釘截鐵地說，自己並無辜負姐姐。

不是我辜負……阻礙我們拿遺產為社會做事的人，他們辜負了。不止是辜負了我家姐的一番心血，還辜負了香港人。 龔仁心

然而，遺產尚未解封，慈善基金在爭產、詮釋遺囑、撤換遺產管理人等官司上，花費大筆金錢。

根據華懋慈善基金最新一份財務報表，基金銀行戶口只有約二萬元，但卻有逾5,000萬元債務。基金2018年及2019年皆無捐款收入，最主要的開支為法律訴訟的相關費用，單是2019年已花逾千萬元。

龔仁心指，有向人籌錢及借錢打官司，又稱人借錢予基金的人，都支持基金理念。（羅君豪攝）

龔仁心認借錢打官司 由基金會還款

龔仁心指，現時基金除收捐款，也有向人籌錢及借錢打官司：「不是所有人都像『某些人』，不支持基金。」他指不知道借款總數，但透露借據上有特別條款：由慈善基金決定何時還款、是否支付利息，笑稱連法官都指未見過有借款人訂下類似條款。

商人林義雄向華懋慈善基金追討1.6億元，稱借出4000萬元打官司。（資料圖片 / 朱棨新攝）

借錢與陳振聰打官司 遭連本帶利追討1.6億元

龔仁心自言沒有戒心，不會猜度借錢予基金的商界友好，背後有何目的，又稱借出款項的人都支持基金理念。

商人林義雄早前稱借款4,200萬元予基金，與陳振聰打官司，並入稟連本帶利向基金追討1.6億元官司未完獲還款。

▼7月3日陳振聰出獄▼



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談及陳振聰：沒有話要和他說

提到爭產敗訴、因為偽造遺囑坐了八年監的陳振聰，去年7月提前出獄，龔仁心說無話要對他說。

沒有話要和他說……我本來和他就不是很熟，打官司才見了幾次。 龔仁心

▼華懋慈善基金辦公室▼



遺囑要求總理、聯合國秘書長管理遺產

基金理事會早前要求法庭指示律政司，嘗試邀請國務院總理及聯合國秘書長，加入管理機構，遭律政司及遺產管理人反對。龔仁心表示，是按龔如心遺囑作出有關要求，認為即使失敗，也對亡姐及港人有交代：「我們從一開始就不是亂來的，是希望有規範。」

龔仁心表示，早年邀請前國務院副總理田紀雲之子田承剛成為慈善基金董事，亦是希望可以藉此邀得政要加入，管理基金。

對於律政司反對，他並未顯露太大不滿，反認為律政司的目光不及亡姐遠大：「可能他們做官，局限了目光，覺得只要做好自己的地方就可以了。」

龔仁心指自己的身體不錯，仍有精神處理基金會的訴訟。（羅君豪攝）

年底仍要上庭 望龔如心顯靈

慈善基金年底仍要上庭，繼續討論管理計劃，仍有不少官司需處理。不過，龔仁心指自己不累，亦無壓力，笑指不怕無法向亡姐交代：「我還要反過來問她（龔如心），為何有能力都不幫幫我。你顯顯靈也好呀！」今年79歲的龔仁心指自己的身體不錯，仍有精神處理基金會的訴訟。

如果有人認為，我們（龔家姐弟）年紀大了，可能快要離開人世，之後就沒有麻煩事，少了幾個『麻煩友』，這可能要落空了。 龔仁心

龔仁心認為即使自己退下來，兩個兒子仍會遵循自己的教誨，繼續管理基金。「如果他們違背了我的教誨？」他開玩笑續說：「我在棺材也起來打他兩巴掌。」

無論官司結果如何，慈善基金最後須償還巨額費用仍是事實。龔仁心認為這是「沒辦法的事」：「人人都說香港的司法費用太高，高得離譜。」