疫情｜第八屆全港運動宣布取消　康文署：仍面對持續不確定因素

第五波新冠肺炎疫情持續，康文署今日（4月1日）宣布，原本已延期一年的第八屆全港運動會，由於將面對持續不確定的因素，而且不少康文署康體設施會繼續用作抗疫用途，故決定停辦港運會，以避免人流聚集，並減少社交接觸，以及病毒在社區傳播的風險，保障市民的健康。



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原定前年或去年舉行

港運會是以十八區區議會為參賽單位的大型綜合運動會，原訂兩年一度，旨在鼓勵市民參與體育活動，並促進十八區之間的溝通，加強市民對居住地區的歸屬感和社區凝聚力。

第八屆港運會原定在2020年至2021年舉行，之後因疫情延期一年到2021年至2022年舉行。康文署指，由於政府今年一月起，進一步收緊社交距離措施，該署暫停開放轄下大部份康體設施，令已兩度改期的部份地區運動員選拔賽，未能如期展開；隨後的活動，包括區際體育比賽、賽馬會全城躍動活力跑──虛擬跑、十八區誓師暨啦啦隊大賽、開幕典禮，及閉幕暨綜合頒獎典禮等，其舉行日期亦都未能落實。

康文署設施繼續用作抗疫用途

康文署表示，第八屆港運會籌備委員會經商議後，考慮到繼續籌備港運會將面對持續不確定的因素，而且不少康文署康體設施會繼續用作抗疫用途，決定停辦第八屆港運會，以避免人流聚集，並減少社交接觸，以及病毒病在社區傳播的風險，保障市民的健康。