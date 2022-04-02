全民快測｜林鄭籲全城4.8至4.10　連續3天每日快測　非強制不禁足

特首林鄭月娥今日（2日）宣布啟動「全民快測」計劃，強烈呼籲全城市民於4月8至10日，一連三日每日進行一次快速檢測，並於24小時內呈報陽性個案，有關計劃屬自願性、非強制，期間不會禁止市民外出，但呼籲市民若外出可用港府派發的KN95口罩。她又強調「全民快測」並非要替代全民檢測，強調仍在議程當中，但仍需監察情況及物色時機，暫未有時間表。



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政府派發防疫包內有20套快測包 下周一有短片宣傳

林鄭月娥解釋，選擇4月8日至10日原因為港府今日開始向全港家庭派發防疫包，內有20套快測包，派發工作目標在7天內完成、即4月8日完成，當局亦會於4月6日起，在全港18區設90個派發點補漏拾遺。她又稱為免市民不熟習使用快測，故下周一（4日）起會有電視廣告及短片介紹。

計劃非強制 義工上門幫助需要人士

林鄭表示，「全民快測」計劃並非強制，屬自願性，並承認無法確保市民一定會做快測或呈報，只能靠呼籲及宣傳，認為不需要提供誘因讓快測結果陽性市民呈報，主要依靠市民合作及公民責任。

而如有需要亦會有義工上門協助，得出陽性則要按現時規定呈報，陰性則不需上報。她相信除非確診數字龐大至早前高峰期數字，否則目前能力上可以做得到跟進該些呈報工作。

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期間不禁足 建議外出戴KN95口罩

她續稱，「全民快測」三天內並不會禁止市民外出，若市民需要外出，可使用防護性較高的KN95口罩，而政府派發的防疫包中已有20個KN95口罩。

強烈呼籲市民進行快測 盡快放寬社交措施及通關

林鄭又說，用快測再檢視全港感染情況，有利制訂日後抗疫措施，形容「如果今日可以可以影一張相，睇吓香港整體人口入面有幾多百分比受感染」，可有利將來工作。她再次強調計劃非強制，但希望凝聚眾志成城團結抗疫，盡快於4月21日後三階段放寬社交距離措施，甚至於稍後時間通關，「每個市民出少少力早啲達至目標，符合今日社會情況，相信市民都會同意。」