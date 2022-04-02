派防疫包｜快測包劈價一半　政府籲下周全民快測　市民：盡量做

政府今日（2日）開始陸續向全港全戶派發防疫服務包，內有中成藥、快速檢測劑及KN95口罩等。有商戶隨即減價，當中妥適快速測試劑由數日前120元一支大劈價至60元一支；萬孚快速檢測劑五支裝則由375元跌至168元。另外，KN95口罩最平為100元60個，即平均1.7元一個，價格進一步下跌。

對於今早特首呼籲在下周末連續3日每日進行快測，有市民表示會盡量做，「依家好平咋嘛，十蚊八蚊一支」。亦有市民表示防疫物資充足，或會將服務包送給有需要的長者。



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記者下午到連鎖零售商店屈臣氏視察快速檢測劑的價格，發現早前售價達120元一支的妥適檢測劑，今日進行特價只售60元一支；而早前售375元的萬孚快速檢測劑五支裝，則跌至168元，平了一半有多。

而深水埗一帶藥房及散貨場的快速檢測劑及連花消瘟膠囊價格並未有因派發服務包而下跌，但KN95口罩則跌至最平100元60個，平均每個1.7元。

張先生認為現時快速檢測劑的價格十分便宜，亦有數十支存貨，口罩亦有數十盒存貨。對於特首林鄭月娥今早呼籲下周末三日連續進行快速檢測，張先生表示會盡量做，「現在好平咋嘛，十蚊八蚊一支」。

他又認為香港情況不如深圳，要進行全民檢測十分困難，「人哋全部有晒街道辦，買餸都會幫你」，「你叫全民檢測，大家唔使返工咩」，認為全民進行快速檢測不失為一個方法。事實上，包括上海在內的多個城市封城做全民檢測，不少家庭投訴斷糧多日。

對於港府昨日取消禁飛令，但外國出現新變種病毒XE，張先生表示「冇辦法呀，大家唔使食飯咩」，又提到只有中國及香港有禁飛措施，認為等到大部分市民有抗體，則可以當感冒。

另一位張先生今午亦到深水埗買了十多包KF94口罩，他表示早前有聽從袁國勇教授建議戴兩個口罩，但近日天氣轉熱戴兩個口罩較辛苦，所以轉用其他保護力較高口罩。對於政府派發服務包，張先生則表示有足夠的防疫物資存貨，不太需要，「攞到都送畀老人家啦，能力好自己去買囉」。