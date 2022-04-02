警籲提防藉付郵費寄防疫包為名　騙銀行戶口資料轉走存款

政府今日起派發防疫服務包。警方指，留意到有市民收到假冒「抗疫包」的詐騙電郵及短訊，聲稱市民需繳付十多元的郵費，就可把「抗疫包」郵寄到戶，並附上一個假的付款網站超連結，欺騙市民輸入網上銀行戶口資料及密碼，藉授權繳交郵費之名，轉走受害人的銀行存款。

警方指，政府没有透過郵寄向市民派發「防疫服務包」，呼籲切勿在任何可疑的網站輸入個人、網上銀行戶口或信用卡資料。



▼3月25日 政府公布４月初向市民派防疫服務包▼



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今日起派發的防疫抗疫包內有5項物品，包括KN95口罩、快速抗原檢測劑等。警方指，留意到有網民表示收到假冒「抗疫包」的詐騙電郵及短訊，騙徒聲稱市民只需繳付十多元的郵費，「抗疫包」就可以郵寄到戶，無須親身到郵局領取。這款釣魚電郵及短訊會附上一個假的付款網站超連結，欺騙市民輸入網上銀行戶口資料及密碼，藉授權繳交郵費之名，轉走受害人的銀行存款。

按政府早前公布的資訊，政府派發防疫服務包的渠道，並不包括郵局領取。主要派發渠道如下：

1. 由房屋署和香港房屋協會向轄下公營房屋住戶派發；

2. 透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司向私人屋苑住戶派發；

3. 透過義工及公務員直接向「三無」大廈及基層家庭等逐家逐戶派發；

4. 透過鄉議局和鄉事委員會向鄉郊和偏遠地區住戶派發；及

5. 透過非政府機構向無家者派發。



▼3月31日 市民義工在將軍澳體育館包裝防疫包▼



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警方呼籲，政府没有透過郵寄向市民派發「防疫服務包」，市民切勿點擊或打開來歷不明的短訊、電郵或社交媒體訊息內的超連結，亦不要在任何可疑的網站輸入個人、網上銀行戶口或信用卡資料，並提醒身邊親友提防受騙。