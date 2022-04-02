全民快測康復者需否參與？　張竹君：快速檢測「陰轉陽」機會微

港府正向全港住戶派發防疫服務包，包括多套快速檢測劑，特首林鄭月娥呼籲市民在4月8日至10日期間，連續三天每日快速檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日（2日）在記者會表示，快速檢測與核酸檢測不同，新冠康復者即使再做快速檢測，出現陰性轉陽性的機會不大。



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港府今日開始向全港住戶派發防疫服務包，包括多套快速檢測套裝。林鄭月娥今日呼籲市民接受快速檢測，讓港府了解本港實際感染情況。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，當局未來數天會有相關宣傳，教市民如何使用快速檢測劑，政府容後會再報告有關細節。

被問到會否建議新冠康復者參與全民快速檢測，張竹君表示，快速檢測會在病毒量高的情況，顯示為陽性，找出的個案都是病毒量高；惟核酸檢測，則連病毒量低的人士都會顯示為陽性。她指，由於快速檢測與核酸檢測不同，康復者即使接受快速檢測，測試結果出現「陰轉陽」的「復陽」機會不大，核酸檢測才會驗出有病毒殘餘情況。

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