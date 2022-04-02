海洋公園重生方案曝光　山下似普通商場　司馬文批無公開細節

海洋公園近年財困，前年獲政府撥款54億元「吊鹽水」，以償還貸款及營運一年，政府同年在《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，研究海洋公園「重生方案」。

相隔兩年，方案終於曝光，公園拆分為三個主題區，包括在山下免費開放的「零售／餐飲／消閑區」，以及山上的「健康主題區」和「歷險主題區」。方案曝光後，隨即惹來外界批評指，山下園區猶如特賣場，毫無特色。

本身是規劃師的南區區議會副主席司馬文直言，構想圖的設計「醜陋」，促請園方盡快公布更多資料，釋除公眾疑慮。曾倡議發展特賣場的容海恩則覺得「都OK吖。」

《香港01》已就此向海洋公園查詢，正待回覆。



海洋公園在官方網站披露「重生方案」的細節，新發展方案將園區分拆為三個主題區，包括位於山下的「零售／餐飲／消閑區」，該區將會改為免費開放。根據設計效果圖以及模擬影片，山下園區呈L型，將該興建一排相連的低層小屋，色彩繽紛，裏面會設有不同的商店和食肆，設計如同外國的特賣場（outlet），亦疑似有天橋駁通港鐵站。

設計圖上的商店門牌寫上「BOUTIQUE（時裝店）」和「FASHION（時裝）」等字樣，圖中的廣告銀幕亦有珍珠奶茶的圖案，該區亦會有噴水池和戶外休憩區等供一家大細玩樂。

另外兩個園區則設於山上，分別是「健康主題區」和「歷險主題區」，根據園方的宣傳影片，前者能接駁纜車，遊客亦可徒步走上山，亦會有水族館，亦可在園區內與動物互動、親親大自然，餘下的「歷險主題區」則是以歷奇為主，遊客可「上山下海」挑戰刺激的遊戲。

海洋公園列明有關設計圖僅供參考，並指將會以教育和保育，作為未來策略的骨幹，發展成為位於香港島南的渡假和消閑勝地，而新發展的三大主題區將會與現有的動物景點、教育活動和機動遊戲發揮協同效應，揚言將會成為「本地與海外旅客歡迎的獨特渡假及消閒目的地」。

該園又指，新發展方案分兩個階段招標，首階段之投標資格預審邀請已於去年10月18日結束，管理層已根據評審標準評估已遞交的提案，入圍發展及營運零售丶餐飲及消閒主題區之第二階段招標程序的有意競投者，已於今年1月7日接獲通知，投標邀請書亦已在2月28日向入圍投標者發出。遞交標書的截止日期為5月31日。

另外，管理層仍在審核已遞交的歷險及健康主題區投標資格預審提案，將會在第二季前公布此兩個主題區的入圍投標者及相關的投標時間排程，相信該兩個園區的設計圖屆時才會發布。

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司馬文：設計圖醜陋

本身是規劃師的南區區議會副主席司馬文直言，設計圖「醜陋（ugly）」，但強調現階段未知有關圖片是否真實設計方案，還是交由承辦商設計，不排除圖片只是建議而非實際設計，可能根本「毫無意義。」他批評園方至今僅拋出六張只供參考的概念圖，難言免費開放的「零售／餐飲／消閑區」，零售範圍佔地有多大，現階段難以評論設計是否合適。

他又批評，園方未有交代招標詳情，到底承辦商包辦設計、興建和營運，還是只會負責承建和營運，他過去一日不斷向園方查詢仍未有結果，促請園方盡快向公眾交代有關細節，否則難免公眾會誤解，整個園區將會變身成為特賣場。

曾倡議發展特賣場 容海恩：都OK吖

曾提倡將山下園區發展成Outlet的立法會議員容海恩表示，設計與其免費開放山下園區的建議同出一轍，「個概念圖OK吖，𠵱家都招緊標，希望真係起得到有咁嘅狀態啦」。她續指，本港缺乏休閑區，希望新發展方案可為港人和遊客提供多一個消遣的選擇，形容這是大趨勢，亦乎合公眾期望， 更笑言：「我睇返我嗰張『P圖』同佢嗰張差唔多吖。」

對於有意見批評，設計欠缺特色，亦不滿將主題樂園化身成購物中心的意念，容海恩則反駁指，海洋公園已有40多年歷史，被機動遊戲局限發展，若有一個專屬地方興建outlet同時辦有特色的展覽或飲食區，是可取的方案，將不同活動集中，而海洋公園門票昂貴，新方案可提供新地方讓基層家庭遊玩，希望發展落成後，園方可為基層家庭提供福利和優惠。