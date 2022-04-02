核酸檢測｜增加70歲以上長者免費　未打疫苗特定群組維持自費

本港新冠肺炎疫情持續。食物及衞生局今日（2日）公布，會為所有高風險高暴露的特定群組合資格人士，以及所有70歲或以上長者，於社區檢測中心及流動採樣站提供免費的新冠病毒病核酸檢測服務，盡早讓較高危的受感染長者可以及時求診並獲處方治療藥物。

當局強調，免費檢測安排會維持至本月底，政府定期按最新的疫情風險評估，審視特定群組檢測的覆蓋面及頻率，以及相關檢測應否由公帑資助。而如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，相關特定群組人士則繼續按現時安排，自行繳付240元的檢測費用進行定期檢測。至於須接受強制檢測的人士，社區檢測中心將繼續提供免費服務。



▼特定群組具體安排▼



食衞局表示，在第五波疫情中錄得的死亡個案中，接近九成是70歲或以上長者，當中約有七成尚未接種疫苗。

其中未有接種疫苗的80歲或以上長者，大約每六個染病者有一個死亡，未有接種疫苗的70至79歲長者，則每18個染病者有一個死亡，而已接種三劑疫苗的長者染病致死率則大幅降低至少九成。

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當局呼籲接受檢測以有效地及早識別感染，並鼓勵長者使用防疫服務包內的快速抗原測試包自行檢測，於外出活動或有訪客上門時佩戴服務包內的KN95口罩。

顧及長者需要，當局指會於全港各區約100個社區檢測中心及流動採樣站，為所有70歲或以上長者提供無需預約、由專業人員採樣的免費新冠病毒核酸檢測。當局指，如檢測結果呈陰性）的長者，應把握時間盡快接種疫苗。

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另外，當局指會繼續定期為屬於高風險高暴露群組的個別行業從業員進行大規模檢測。不論是否已完成接種疫苗，所有特定群組人士的定期強制檢測均須以由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，有關安排適用於相關行業的所有全職及兼職員工。由於特定群組人士感染風險較高，只有在過去一個月內曾經檢測呈陽性者，方可獲豁免暫時無需進行上述定期強制核酸檢測。

不過當局強調，只有已接種新冠疫苗，或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的特定群組人士，才合資格於社區檢測中心免費接受檢測。相關人士必須出示有效的醫生證明書、疫苗接種紀錄或身分證明文件。如非因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，特定群組人士必須自行繳付240元的檢測費用進行定期檢測。當局指因應教育局已修訂未接種第一劑疫苗的學校教職員的檢測規定，合資格的學校教職員改為每七天可到社區檢測中心進行一次免費檢測。

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