強制檢測｜增25幢　包括駿洋邨等　及私樓屯門麗寶大廈

本港新冠肺炎持續，各區亦出現確診個案。食物及衞生局周六（2日）發出強制檢測公告，有25幢大廈被納入公告，當中除了公屋及居屋外，亦有相隔約一周再出現的私人屋苑，為屯門青河坊2號麗寶大廈。而沙田區亦連續三日有五幢大廈上榜，為18區最多，包括駿洋邨駿時樓及豐盛苑華盛閣等。其餘被納入公告的大廈包括青衣青華苑華豐閣及觀塘順利邨利康樓等。

公告中指明，任何人士曾在3月20日至4月2日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周日（3日）至下周一（4日）內進行核酸檢測。



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因應多宗陽性檢測個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。當局指，如在3月20日至4月2日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月3日至4月4日期間進行檢測。

被納入強制檢測公告的大廈包括18幢公屋及六幢居屋，亦有私人屋苑屯門青河坊2號麗寶大廈。

屯門區亦有另外兩幢大廈上榜，包括蝴蝶邨蝶聚樓及新圍苑新賢閣。新界西其餘被納入公告的大廈涉及荃灣祈德尊新邨C座、青衣青華苑華豐閣及天水圍天祐苑祐泰閣等。

▼4月1日 柴灣翠灣邨翠福樓圍封強檢▼



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新界東方面，以沙田區繼續為「重災區」，增五幢大廈被納入公告，包括連續三日上榜的博康邨，再增博智樓需強制檢測。區內其他上榜大廈為馬鞍山頌安邨頌德樓、駿洋邨駿時樓、禾輋邨民和樓及大圍豐盛苑華盛閣。而新界東其餘被納入公告的大廈包括上水天平邨天明樓、粉嶺嘉福邨福安樓、大埔富善邨善美樓及富亨邨亨耀樓。

九龍區方面，黃大仙及觀塘各有三幢大廈上榜，分別是位於黃大仙的竹園北邨桐園樓、彩虹邨金漢樓及竹園南邨富園樓，而觀塘則有牛頭角下邨貴顯樓、藍田興田邨彩田樓及順利邨利康樓。另外，港島區有兩幢大廈被納入公告，分別為薄扶林華富（二）邨華興樓，以及筲箕灣東濤苑曉濤閣。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼

