消費券｜抗疫為先不存矛盾　購物須守社交距離　林鄭：唔使急於用

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】財政司司長陳茂波宣布，將於4月7日派發首期5,000元電子消費券，特首林鄭月娥於每日抗疫記者會回應指，目前一定以抗疫為先，即要減少聚集，避免不必要外出及跨家庭聚會，食肆無晚市堂食，亦是使用消費券的先決條件，派發消費券與抗疫並不存在有任何矛盾。



▼2021年電子消費券發放四大電子程式▼



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會否觸發市面人流反彈？林鄭：消費券從來都係財政司司長負責 我未必最掌握情況

被問到現時每日錄得數千宗確診個案，政府一方面呼籲市民避免清明正日及周末掃墓，另一方面卻派發消費券，會否擔心市面的人流將出現反彈。林鄭在回應前先表示，消費券由財政司司長陳茂波負責，故未必最掌握情況，但以她理解，消費券使用期很長，又指陳茂波網誌今日也有說明：「要諒解我未必最掌握情況，包括消費券。因為消費券從來都係財政司司長，喺呢兩年嘅預算案提出，亦由財政司司長辦工室有專責小組去做。」

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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消費券使用期限長 林鄭強調現時要減聚集避免不必要外出

林鄭亦指，首期消費券使用期限長，並引述陳茂波今日於網誌的呼籲，並非鼓勵市民急於使用，因此一定以抗疫為先。正如現時要求市民減少聚集，避免不必要的外出及跨家庭聚會，食肆無晚市堂食，均為使用消費券的先決條件：「服從呢啲社交距離措施使用消費券，所以並不存在有任何矛盾......唔係叫市民急於用，所以一定係抗疫為先。」