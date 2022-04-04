全民快測｜專家料揪數萬患者斷數百傳播鏈　招彥燾提醒忌太多鼻水

本港疫情近日有緩和跡象，政府呼籲4月8日至10日一連三日全民快測，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今早（4日）在港台節目《千禧年代》中表示，全民快測整體成效需視乎市民參與性、採樣方式正確及會否如實申報。



香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾於同節目提醒，採樣前可輕擤鼻涕，方便將鼻液或病毒從鼻咽深處推至前段採樣。他續，採樣棒不宜收集過多鼻液，以免影響準確度。



家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

林永和料有300萬人響應全民快測

林永和預料，大約有300多萬人會響應政府呼籲，在周五至周日每日做快速測試，當中可能找到幾萬名確診者，堵截幾百條傳播鏈。

不過，他認為全民快測成效需要視乎市民參與性、採樣方式正確及如實申報，每一步都絲絲入扣，才可以大大壓制疫情。他稱，醫管局現時服務都可以應付到新的工作，即使確診數目增加都可應付。他續，如市民選擇不申報，都希望盡量留在家中減低傳播。

他預計，現時確診數字將橫行一段時間。他稱，連續做3日快速測試可以媲美全民檢測，相信在病毒病發期在第三天即可被驗出。他認為現時社區可能有數百條隱形傳播鏈，認為新冠病毒可以有效找出剩餘傳播鏈。

▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



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可找出社區一半隱形患者 招彥燾：連做三日可彌補快測準確度較低缺點

香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾認同快速測試可以最快掌握數字，又可對進行全民核酸檢測推行的時間有更精準的時間掌握。又認為快速測試優點方便、快，全港市民可以掌握到技術。至於有機會走漏多少人，他稱暫難評估，但連續三日做有助彌補相對不準確缺點，若市民配合並呈報陽性結果，保守估計可找出現存的一半陽性患者。

相達生物科技創辦人招彥燾。（羅國輝攝）

採樣前輕擤鼻可將鼻咽病毒推前 太多鼻水影響準確度

衞生防護中心近日更新防護指引，稱在採樣前應先輕輕擤一擤鼻涕。他解釋，因為不太建議市民將拭子放得太深，此動作可將鼻腔液體從鼻咽深處推出至較前端，更方便採樣。他又提醒，如本身有太多鼻涕，不建議採樣棒「撩」得太多鼻涕，快速測試溶液無法分解，如收集太多鼻腔液體採樣，有機會影響結果準確度。跟從生產商指示。不建議市民自行使用鼻咽拭子，2至3歲小朋友，留意不適宜測試棒插得太深入。他提醒，要留意採樣時的手勢，拭子轉動次數及等候時間都必須按生產商指示。