疫情．4.4｜增3138人確診、多90人死　DSE如期4.22開考

本港確診宗數回落至近個半月以來低位，今日（4日）新增3,138宗確診，單日呈報個案連續兩日低於4,000宗，過去24小時呈報死亡個案90宗，為2月26日後，死亡個案首次回落至兩位數。教育局及考評局公布今年DSE中學文憑試如期在4月22日開考，並會安排確診考生及列密切接觸者考子在竹篙灣社區隔離設施應考。



特首林鄭月娥今早繼續主持政府每日抗疫記者會，記者會較少有地沒有其他局長或專家一同出席。林鄭月娥在記者會開始即宣布不會參加第六屆行政長官選舉，在6月30日完成5年任期後結束42年政府服務生涯。



昨日疫情報道總覽：

反映疫情趨勢、由港大醫學院編製的個案即時有效繁殖率，4月3日已回升至0.61水平。

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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【23:47】政府上周六（2日）開始，向全港18區市民派發「防疫服務包」，錯過接收相關物資的市民將於可於周四（7日）起一連七日補領。

民政事務局今晚（4日）深夜公布，將於全港18區設立共89個「補漏拾遺派發站」，全要遍布在各區體育館、社區中心和鄉事委員會等，大部分會由早上開到傍晚。

另外，為配合政策呼籲在周五（8日）起一連三日全民快速檢測，民政局亦會在相關街站提供快測包，讓有需要的市民領取。

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼



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【23:37】中學文憑試將如期在4月22日開考，放榜日定於7月20日，考生將會獲發快速檢測包，並要在每個考試日早上做快速測試、拍照記錄。若考生住所遭圍封，可優先進行檢測；確診考生或密切接觸者，則可選擇到竹篙灣社區隔離設施的特別試場應考。



確診考生需要準備甚麼文件？又要如何到竹篙灣應考？若考試日的早上才發現快速測試陽性，未能及時應考會否被DQ？密切接觸考生是否要長期在竹篙灣居住？《香港01》為考生整理一系列與文憑試相關的資料解答一種莘莘學子的疑問。

【22:27】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，料不少人會用來買電器，部分電器舖已搶先推出「早鳥優惠價」，吸引消費者預先落訂，到周四後才用消費券支付尾數，不過要小心誤墮催谷用消費券誘惑技倆。

《香港01》記者今日（4日）發現，有商舖抽濕機標明「早鳥優惠價」2,798元，比正價低17%或近500元；不過一格價，就發現與其他店舖售價相同，而且沒標明所謂「早鳥優惠價」。再在網上格價網搜查，原來經網店訂購同款行貨抽濕機，再可低至現金價1,800元，相差1,000元。不過並非每間都接受消費券，其中3間接受消費券的店舖，售價為2,450元。不想消費券被蠶食，消費者要小心格價或留意現金價更優惠。

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【21:13】新冠病毒疫情持續嚴峻，食物及衞生局今日（4日）發出強制檢測公告，有25幢大廈上榜，全部均是公屋和居屋，再次沒有私樓上榜。

當中有24幢有確診者居住。新界區佔13幢，其中葵青區已佔3幢；九龍區方面，黃大仙竹園北邨蕙園樓的居民須強檢，是該邨連續三日有大廈上榜。啟德啟晴邨滿晴樓因污水檢測呈陽性而上榜。

▼4月4日強制檢測公告▼



【19:01】第五波疫情趨緩和，科學委員會將在本周三（6日）開會討論第四針的具體安排，届時預料會討論長者是否獲優先接種。呼吸系統專科醫生梁子超表示，第三針加強劑的保護力將於四個月後開始下降，加上本港有機會爆發第六波，因此建議50歲以上及高危人士可接種第四針，與美國安排看齊。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英指出，現時大部份院舍長者表示願意接種疫苗，不肯接種疫苗者只佔少數，其中100歲以上長者的家屬就算明白疫苗具保護功效，惟擔心長者年紀太大，故不想冒險打針。他又認為，安老、殘疾院舍的院友及職員為第五波疫情中最高風險的一群，因此應優先打第四針。

▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼



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【18:01】政府陸續向全港市民派發「防疫服務包」，多個局長今日（4日）分別到荃灣、黃大仙、鰂魚涌及觀塘，上門向居民派發防疫包，順道呼籲市民周五（8日）起一連三日自行做快速測試。

【17:56】疫情下本港蔬菜鮮活供應漸回復正常，但物流問題未解決。內地至今採用全面接駁模式運作，令本港跨境司機只能前往接駁貨場取貨，不能點對點到工廠。多名物流業界今（4日）表示，有關安排導致運輸成本大增，轉用水路運貨除成本倍增，更令運輸時間由24小時延長至7或8日，有三成客戶轉由內地直接空運，憂若兩三個月內仍不能復常，會大大影響本港作為國際轉運站及空運樞紐地位，憂香港作為國際採購中心的「金漆招牌」不保，期望盡快實施跨境司機「閉環式管理」。



有業界透露，運輸價格會轉介消費者，同樣影響香港市民，指淘寶貨運時間已由數天增至一兩周，瓷磚價格加價五成等。

【17:15】第五波疫情肆虐以來，多間院舍出現爆發，長者死亡率高企，當中不少未有接種疫苗。勞工及福利局長羅致光今(4日)在立法會會議上稱，社署已去信安老院，澄清不會接受「非法定監護人」書面反對長者打針，又稱已動員所有能力惟仍難抵海潚式爆發的疫情，並稱倘需要向安老院舍院友及員工道歉，勞福局願意致歉。

此外，新思維狄志遠及工聯會鄧家彪，亦在立法會福利事務委員會討論院舍的抗疫工作中，提出「遺憾議案」及相關修正案，批評未能向院舍提供適切援助，亦獲得通過。

【17:13】周二是清明節而復活節長假亦將至，歐家榮指市民過去兩個多月不斷守社交距離措施及留在家，可能會趁假期外出，但雖然確診數字回落，每日仍有幾千宗，傳播風險仍高，故假期外出也要戴好口罩，避免不必要聚集及跨家庭聚會，如無必要勿到人流多地方，不要增加感染風險。

【17:05】本港目前引入了2款口服藥，包括莫納皮拉韋（Molnupiravir）及帕克斯洛維德（Paxlovid）。劉家獻表示，截至4月3日，已向逾1.6萬名人病人處方莫納皮拉韋及向約7600名病人處方帕克斯洛維德。

【16:56】政府呼籲市民4月8日至10一連三日全民快測，歐家榮今鼓勵每位市民收到抗疫包善用快測，透過測試將社區仍然存在隱形個案找出，他無法預計有多少個案，惟冀每人盡一分力做測試，希望今次檢測找到最多個案，將社區現時隱藏個案找出。

【16:55】歐家榮指近日確診數字有緩慢下降，但每日確診數字維持數千宗，仍屬相對高水平，當中很多是透過快測確診，表示病毒量是比較高，所以社區仍然有大量個案及傳播鏈，希望市民繼續保持各項社交距離措施，以防疫情有機會反彈。

【16:54】歐家榮表示，昨新增一間院舍呈報出現確診，涉及一名院友，而今波累計有784間安老院舍及287間殘疾院舍曾出現個案，分別佔安老院舍及殘疾院舍總數97.8%及95%。

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【16:36】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時有77名病人在公立醫院死亡，涉47男30女，介乎41至99歲，41人無打針、21人打了一針、13人打2針、兩人打3針，而由於數據滯後，3月3日至4月2日有8名病人離世未公布，年齡介乎 73歲至101歲，另外5宗則為殮房呈報個案。

【16:32】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去24小時再多90宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8,049宗，總體病死率維持0.69%。

【16:31】新增個案中，有12宗為輸入個案，包括兩名機組人員，他們都在4月3日抵港，其中1人從韓國經CX3641抵港，另一名德國經新加坡抵港。

【16:30】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再增3138宗確診，1589宗由核酸測試發現，1549宗為快測呈報個案。

【16:08】第五波疫情打擊本港經濟，港府早前宣布再次推出「保就業」計劃，補貼僱主支付僱員5月至7月的工資。惟有別於早兩輪「保就業」，當局在資助僱員人數、僱員入息等方面均設上限，亦有不少行業剔出計劃範圍。民建聯工商專業委員會今日（4日）召開記者會提出建議，包括要求當局取消申請僱員人數上限、將僱員入息上限放寬至5萬元等，並提出若計劃完結時，本港失業率若仍未回落至3.9%，計劃應自動延長。

4月4日，馬鞍山耀安邨耀榮樓封區檢測



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【16:00】政府今日（4日）下午圍封沙田耀安邨耀榮樓，指近日發現多宗曾在上址居住的陽性檢測個案，亦涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，料圍封至明日（5日）下午約一時。同樣被圍封還有上水清河邨清澤樓，被指大廈污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，亦預計被圍封至明午一時。

【15:15】第五波疫情下，全港九成多安老及殘疾院舍有爆發，逾半香港死亡個案居於院舍。社會福利署今早舉行網上研討會講解院舍感染控制措施，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在會上指，第六波疫情勢必在未來6至9個月出現，倡院舍院友及員工均要接種疫苗，當疫情開始要每日快測，一旦有院友確診要盡早隔離，若院內個案多則逆向隔離未受感染的院友。

▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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【14:48】所有考生及考務人員（監考員）每日考試前要進行快測，魏向東指，考生要影低快測陰性結果，有關結果要連同准考證影相及顯示當日時間，以作檢查，當局不欲有不負責任虛報。

【14:36】楊潤雄呼籲社會上如合資格當監考員人士可為考生出一分力投入工作，他過去都聽到學界很多人關心學生，希望設立隔離考場，令相關考生有機會應考，他對於招攬監考員仍有信心。

【14:31】魏向東指，今年雖有試場開放讓確診考生應考，但提醒考生要考慮清楚，如真不適不要冒險，強調一旦選擇應考便不能反口改為評估成績，因此要確認自身體狀況是否能正常發揮。

【14:25】魏向東稱，如考生確診及正接受強檢，不能前往一般試場，但考生可提出前往竹篙灣考試。屆時，確診或要強檢考生要盡快聯絡考評局以提出申請，或須先填表表明希望到竹篙灣考試，同時要致電政府熱線安排交通工具，點對點送入竹篙灣。如考試當日才確診及被列密切接觸者，應該在當早6時30分前聯絡公開考試資訊中心及聯絡抗疫的士於開考前趕及抵達，參加考試。

【14:18】香港考試及評核局秘書長魏向東稱，為確保順利進行，中學在DSE核心科目結束後始恢復面授課堂，以減感染風險，令學校易於安排考務人手。同時，今年DSE會加強防疫安排，除量體溫、戴口罩及填健康申報表等，所有考生及考務人員（監考員）每日考試前要進行快測，陰性先可前往試場，以避免其他人感染。

【14:13】康陳翠華指，確診但健康狀況許可考生，可自願到竹篙灣考試及檢疫及，教育局會安排點對點抗疫的士接載至竹篙灣，由於理解染疫考生身體狀況每日不同，故建議容許考生在考試當日決定考或不考，選擇不考則作成績評估，但為了考試公平性，當日決定後便舉手不回，即不能見到試卷後又決定不考。

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【14:10】教育局副秘書長康陳翠華表示，當局再次在竹篙灣社區隔離設施，為非確診但要檢疫考生設特別考場，如同住家人確診的密切接觸者可聯絡考評局，表明願意進入竹篙灣檢疫，會安排點對點抗疫的士到竹篙灣社區隔離設施檢疫及考試。

【14:05】楊潤雄呼籲企業在DSE考試的兩星期盡可能實行彈性上班，避開早上6:30-8:30的繁忙時間，使考生前往考場時交通更順暢，同時會要求港鐵及巴士公司加密班次。

【14:03】楊潤雄稱今年有3個安排，包括：1）DSE考生住處遇圍封強檢時，可優先檢測，盡快得到結果前往考試；2）非確診的密切接觸者考生可在竹篙灣社區隔離設施特別試場應考；3）確診及健康狀況許可考生，可自願在竹篙灣特別試場應考，當局會負責相關費用。

【14:01】楊潤雄宣布決定DSE如期4月22日開考，並以早前公布壓縮時間表進行，6成考生在首2周內完成所有報考科目，考期至5月14日，7月20日放榜，相信不會影響考生報讀大學時間表。

【14:00】第五波疫情似逐漸緩和，昨日（3日）新增3,709宗確診，呈報確診數目跌破4,000宗。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有7,582幢大廈有人確診，較前日的7,758幢大廈減少176幢，但新上榜大廈有274幢。

元朗區仍屬「重災區」，共649幢大廈上榜；其次為深水埗區及沙田區，分別有604幢及593幢大廈有人確診。至於新上榜的「疫廈」則有274幢大廈，當中離島以56幢佔最多，包括悅濤軒、昇薈等，其次是東區，新增32幢大廈。另亦有特別類型樓宇，如消防局、變壓站等上榜。

▼4月4日上榜的部份確診大廈▼



【13:40】受疫情影響，早前「綠在區區」及回收便利點的「綠綠賞」積分計劃暫停，有營運團體擔憂缺乏誘因下回收量大減，未達合約要求而被扣減營運費。隨著政府逐步放寬社交距離措施，多個「綠在區區」日前宣布「綠綠賞」積分計劃（包括儲分及兌換禮品）將於4月21日起恢復。

【12:47】政府周四向全港派發首輪消費券，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日（4日）在港台節目《千禧年代》稱今次特別延長使用期限，考慮到市民疫情下購買抗疫物資的經濟壓力，希望盡快幫忙紓困。又呼籲市民可待疫情受控時再出外購物。她提醒，選用八達通收款的市民可透過手機應用程式確認，只要於本年12月31日前領取第二期消費券，款項都不會消失。

當日3個電子平台帳戶將獲一筆過5,000元，八達通則分兩期發放，領取第一期4,000元時，由於其儲值上限只有3,000元，故取首4000元時，用者使用餘額低於3,000元時，系統會自動增值餘下的1,000元，如近日遺失過八達通卡，可更新資料後，但會於5月1日才獲補發。

【12:47】本港疫情持續放緩，政府昨日圍封3幢大廈進行強制檢測行動，並於今早（4日）陸續解封。政府指，觀塘彩福邨彩樂樓1613名受檢人士中，發現26宗陽性檢測個案，即陽性比率為1.61%。



天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣兩幢，合計只找出9宗個案，陽性比率只有0.51％。

【12:15】消息指當局暫決定DSE按目標於4月22日如期開考。另外，消息又指確診及被列密切接觸者考生亦可應考，據悉當局會在竹篙灣開設特別試場。

【11:20】消息指，當局暫決定DSE按目標於4月22日如期開考。

【11:13】政府會陸續向私家醫生免費提供口服藥，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今早（4日）在港台節目《千禧年代》建議，西醫都可參考中醫遙距診症及送藥服務，以減低交叉感染風險，相信會有更多私家醫生參與。他又贊成接種第四針的安排，認為現時趁第五波疫情有平穩的趨勢，為接種疫苗的黃金時間，提高全民接種率，非每次等到出現大爆發之後才接種。

【11:09】教育局局長楊潤雄下午二時舉行記者會，公布有關香港中學文憑考試（DSE）的安排，副秘書長康陳翠華及香港考試及評核局秘書長魏向東教授亦會出席。

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【11:08】林鄭月娥表示，在未來兩個多月任期內會做好四項工作，當中包括做好穩控第五波，盡快回復社會運作，並總結經驗避免下波疫情影響社會經濟。

【11:05】林鄭月娥稱不連任想法早於2021初已向中央表達，得中央了解及尊重，她表示今日記者會不是暢談個人感受時刻，並指抗疫目前是壓倒一切 。

【11:00】林鄭月娥宣布不會參加第6屆行政長官選舉，表示6月30日完成5年任期後，並結束42年政府服務生涯。

▼4月3日 天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣封檢測▼



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【09:45】本港疫情近日有緩和跡象，政府呼籲4月8日至10日一連三日全民快測，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今早在電台節目表示，全民快測整體成效需視乎市民參與性、採樣方式正確及會否如實申報。香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾於同節目提醒，採樣前可輕擤鼻涕，方便將鼻液或病毒從鼻咽深處推至前段採樣。他續，採樣棒不宜收集過多鼻液，以免影響準確度。

▼4月3日 觀塘彩福邨彩樂樓圍封檢測▼



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【08:00】第五波疫情襲港，逾百萬人染疫，大部分患者已然康復，但不少人卻受「長新冠」 後遺症困擾，影響日常生活及工作，常見症狀包括極度疲倦、氣促、胸痛或緊繃、俗稱腦霧的記憶力和注意力轉差、失眠、心悸、頭暈、刺痛等。不想疫後「手尾長」，營養師教路，日常可多吃全殼類食物如粟米和南瓜、蔬果和堅果等，以補充益生菌和益生元，改善腸道健康或成減輕長新冠後遺症的關鍵。

【00:01】疫下無法外遊，市民紛紛改到郊野公園呼吸新鮮空氣，享受過後卻遺下不少垃圾。根據漁護署資料，去年在郊野公園清理的垃圾已達1,807公噸。



有環團早前進行郊野山徑垃圾調查，清理約1.5萬件垃圾，其中紙巾、濕紙巾及其包裝袋佔逾三成。有「日出勝地」在假期過後，「紙巾花」遍地可尋，山徑更驚現連綿數十米長、由用後發霉有色紙巾形成的山野「排泄線」。環團認為，郊野公園是港人的後花園，不應用垃圾糟蹋美好自然環境，呼籲市民自己垃圾自己帶走。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月3日 5局長落區派防疫服務包籲市民做快速檢測▼



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▼4月3日 孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼



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▼2022年清明節 經濟環境差 紙紥舖變陣▼



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▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼

