防疫包｜藝人方力申訪三無大廈逐戶派發　驚訝：1屋竟有16間劏房

政府上周六起在全港18區派發防疫服務包，目標在7天內完成，當中居住衞生條件較差的「三無大廈」單位的基層及劏房戶成首要對象，藝人方力申與兒童事務委員會委員黃梓謙化身「疫行者」，加人前線義工隊，向旺角三無大廈逐家逐戶派發防疫包，當中印象最深刻是發現一屋竟然「1劏16」個分間單位，儼如現代版「七十二家房客」，他們希望藉着上門派發服務，向基層表達關懷與愛。



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向五幢大廈共200戶派發防疫包

兒童事務委員會委員黃梓謙與藝人方力申今日(3日)早上各自穿上保護衣，心口寫上自己的名字，當中方力申寫上外界給予的花名「万刀甲」，獲油尖旺民政專員 余健強和民政署安排，領着一箱箱防疫物資，負責到旺角5幢「三無」唐樓，到訪近200戶派發政府防疫服務包。

由於唐樓沒有升降機關係，黃與方均要手揪十數個防疫包逐家逐戶叩門派發，每次都要搬動數十個物資包跑樓梯，一口氣跑到上天台，再逐層往下，直言是一個力量及氣量的考驗，黃笑言方力申是運動員的關係，跑樓梯比他更快更強。

一屋劃出16間劏房 儼如現代版「七十二家房客」

黃梓謙稱，由於無法掌握每層單位有多少個劏房，防疫服務包往往供不應求，他與方力申印象中最深刻的一個單位，一屋竟存在16個劏房，尤如是現代版的「七十二家房客」。而在過程中，兩人遇上長者、年輕人、小朋友、外籍傭工及越南人，有時要較花時間拍門待居民回應，但能夠成功送上服務包，送上關懷與關愛，就是兩人最大的滿足感。

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政府目標七天內在全港完成派發防疫包

政府上周六起全港18區派發350萬份防疫服務包，目標在7天內完成，按照原定計劃，公共屋邨住戶會由房屋署協助派發，私人屋苑住戶會由物管公司和大廈業主立案法團協助派發，「三無大廈」和基層家庭會由公務員加上義工逐戶派發，鄉郊居民則由鄉議局和鄉事委員會派發。

此外，政府會在18區設立發放點，讓未能在家居領取防疫包的人士可憑卡到服務點領取。