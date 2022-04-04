家庭醫生倡西醫遙距診症及送藥上門　鼓勵打第四針：現屬最佳時間

政府會陸續向私家醫生免費提供口服藥，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今早（4日）在港台節目《千禧年代》建議，西醫都可參考中醫遙距診症及送藥服務，以減低交叉感染風險，相信會有更多私家醫生參與。他又贊成接種第四針的安排，認為現時趁第五波疫情有平穩的趨勢，為接種疫苗的黃金時間，提高全民接種率，非每次等到出現大爆發之後才接種。



家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

醫管局會陸續向私家醫生免費提供口服藥，林永和預料，將有更多確診患者透過快速測試找到，私家醫生的參與亦有助控制疫情，讓市民多一個求診途徑，盡快取得口服藥。他建議西醫可參考現時中醫的做法，遙距診症，或透過「醫健通」派送口服藥。他續說，市民都可透過手機程式預約診症及取藥時間，但由於診所的環境局限，如無法安排這些配套，相信可參與的醫生便會較少。

新冠肺炎：美國默沙東藥廠的口服藥molnupiravir。（AP）

至於藥物管制方面，現時口服藥處於醫管局藥房，他指，可考慮讓私家醫生先處方「藥紙」讓市民到藥房取藥。另外，他認為政府都需更新口服藥標準，如打針數量、一些特別用藥風險、孕婦用藥禁忌等細則需列明。

科學委員會將於本周商討接種第四針安排，林永和表示贊成。他指距離去年11月鼓勵接種第三針的時間至今已超過半年，對於一些高危群組、醫護人員等抗體已下降。他續，趁著現時近第五波有下降趨勢，為接種疫苗的黃金時間，提高全民接種率，非每次等到出現大爆發之後才接種。

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