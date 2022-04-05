疫情．4.5｜確診徘徊3000宗屬高水平　衞生署：復活節仍需減接觸

今日（5日）新增3,254宗確診個案，其中16宗為輸入個案，多87宗死亡個案，第五波死亡個案累積達8136宗，病死率升至0.7%。曾報告有個案的安老院中，有91間仍有新個案，涉111院友及10職員。



本港疫情稍為緩和，今日（5日）是清明節，現時公眾地方限聚令上限為2人，孝子賢孫今拜祭先人要留意。本港昨日（4日）新增3,138宗確診，回落至近個半月以來低位，單日呈報個案連續兩日低於4,000宗；昨日呈報死亡個案90宗，是2月26日後，首次回落至兩位數。



昨日疫情報道總覽：

▼4月5日 市民趁清明節到機場跑道禁區外「打卡」▼



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【23:18】中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士今日（5日）率領的內地中醫專家組，與食物及衞生局局長陳肇始舉行交流會，向本港中醫藥業界代表介紹中醫藥抗疫臨床應用方案。陳肇始表示，特區政府會加大宣傳力度，推廣運用中醫藥防疫抗疫的資訊。

食物及衞生局（食衞局）局長陳肇始教授和由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組今日（四月五日）下午參與中醫藥抗疫臨床應用方案業界交流會。（政府新聞處圖片）

【22:46】港府上周起向全港住戶派發「防疫服務包」。民政事務局表示，各區民政事務處自4月2日起，透過非政府機構向露宿者派發服務包。在較多露宿者聚居的深水埗和油尖旺，當區民政事務處昨日（4日）聯同非政府機構派員到該區露宿者聚集點，向他們派服務包，鼓勵他們自願進行快速檢測。

【20:24】本港新冠肺炎持續，各區亦出現確診個案。食物及衞生局周二（5日）發出強制檢測公告，有25幢大廈被納入公告，當中除了公屋及居屋外，亦有一個私人屋苑上榜，為大圍文禮閣4座；沙田區亦繼續有五幢大廈上榜，為18區最多，包括瀝源邨榮瑞樓及愉翠苑愉政閣等。其餘被納入公告的大廈包括屯門富健花園4座、九龍灣麗晶花園16座及鴨脷洲利東邨東平樓等。



公告中指明，任何人士曾在3月23日至4月5日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周三（6日）至周四（7日）內進行核酸檢測。

▼4月4日強制檢測公告▼



【19:00】第五波開始緩和之際，專家警告不能忽視新一波疫情隨時來襲，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇就預測，未來6至9個月將會出現第六波疫情。



香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅認為，一旦出現Omicron及Delta以外的新變種病毒傳播，第六波就會來臨，新一波疫情預料傳播力會更強勁，但相信病毒的威力及殺傷力會減弱，若流行的仍屬由Omicron類的變種病毒，則第六波未必會出現。他表建議市民需要接種第四針，以預防重症及死亡。



吸收了第五波大流行的經驗，家庭醫生林永和建議，到第六波時，私家醫生及診所也可為曾經診症的確診病人，提供視像診症服務及開藥，因為診所已經有相關患者的病歷記錄，比起現時或沒有患者病歷記錄的指定診所，相信能夠更快地提供合適的診療服務。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，若出現另一進化枝的新變種病毒，第六波將會來臨。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

【17:01】美國龍蝦主題餐廳Red Lobster，自2019年進駐香港銅鑼灣，一直提供多款海鮮、牛扒等西餐。昨日（4日）在其Facebook專頁上宣布，「三年黎（嚟）Red Lobster一直努力為香港服務提供海鮮美食，很可惜地我地（哋）決定結束營業。」不少顧客留言表示不捨，稱每當想吃龍蝦，必然到Red Lobster，香港分店都可保持原有美國餐廳的水準。

香港餐飲業協會會長黃家和，自1月晚市禁堂食開始，有約3,500間餐廳暫停營業，期間不少員工感染，無法運作「白交租」。直到3月，有500間不同連鎖集團及小型食肆已永久結業。

【17:28】歐家榮表示，現時每天收到數千個電郵呈報滯後個案要求補發文件，署方會了解當時沒有呈報的原因，是技術問題或其他，如屬合理，都會可以補做手續，包括提供身份證號碼及快測相片核實，會列為確診個案，這類滯後個案不會包在每日新增，稍後才會修訂數字。

【16:59】歐家榮表示，鼓勵4月8至10日做快測，希望社區隱形個案短時間盡快找出，多人參與，社區有個案可搵到，希望搵到愈多愈好，因個案本身已有感染並存在，搵不到可能隱形個案在社區傳播，切斷不到傳播鏈，疫情繼續蔓延。現時有足夠設施容納病人，網上有足夠能力處理大量個案，現時平台每分鐘可處理一千個案，相信即使有大量人呈報仍可處理。

▼4月5日 疫情記者會▼



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【16:48】今日清明節假期，多處地方出現大批市民出遊，歐家榮表示，近兩日,確診數字都約徘徊3000宗，相對高水平，雖然過去兩三周，見到疫情持續向下趨勢，但確診數字表示社區仍有大量傳播鏈，市民千萬不要以為疫情緩和，相反要保持警愓及小心保持社距措施。清明及復活節假期要遵守措施，少去人多地方，減接觸，戴好口罩，接觸患者過要測試，建議4月8至10日用做快測，可短時間將社會仍存隱形個案發現，可隔離，切斷社會仍有傳播鏈。

【16:46】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日（5日）新增3,254宗確診個案，其中16宗為輸入個案，多87宗死亡個案，病死率升至0.7%。輸入個案中，有5人是乘搭國泰航空CX216由英國曼徹斯抵港乘客，當局引用法例599章，兩航班因逾3宗以上陽性，包括卡塔爾航空多哈到港及國泰曼徹斯特到港航班，由明日至12日要停飛。

▼4月5日 自由黨議員為中環行人天橋噴灑抗菌塗層▼



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▼4月5日 屯門欣田邨喜田樓圍封檢測▼



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【16:17】政府宣布，屯門欣田邨喜田樓，以及長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣，合共4座大廈須封區檢測，政府指因上述大廈排放污水樣本對新冠病毒呈陽性，懷疑內有隱形患者。

▼4月5日 長沙灣怡閣苑怡康閣、怡欣閣、怡秀閣圍封檢測▼



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【15:38】今波疫情逾8,000人染疫離世，特首林鄭月娥代表政府向死者表示深切哀悼，並向其親友致最深切慰問。她指，疫情自前年以來在全球爆發，香港近來經歷了最嚴峻局面，為市民帶來了焦慮和失去親人的傷痛，承諾定必竭盡所能，與社會各界攜手合作，用好中央大力支援，盡快穩控疫情。

【14:28】清明節正日（5日）不少孝子賢孫，前往各個墳場拜祭先人。今早在將軍澳華人永遠墳場，有市民指人流略較去年多，但在限聚令下，仍不及疫情前人頭湧湧。有市民更稱，疫情下經濟受影響，今年為先人準備的祭品，也要較往年縮水一半。有小童隨父母前來拜山，直言疫情下欠運動，今日徒步上山很累、很辛苦。

【14:11】第五波疫情持續，今日（5日）是疫情下第三個清明節。在公眾假期下，不少人選擇一家人出遊，其中在東涌巴士站，有大批市民排隊等車前往大澳，人龍圍繞巴士總站大半個圈，人數估計逾300人。

▼4月5日 市民清明節到將軍澳墳場拜山▼



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▼4月5日 東涌往大澳巴士站排長龍▼



【13:59】第五波疫情逐步回落，過去14日曾現患者的確診大廈名單座數亦逐步減少。衞生防護中心最新公布昨日（4日）的名單中，較之前一日再少110幢，但全名單仍然有7472幢大廈，當中元朗區佔629幢，為18區之冠。

▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



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【12:50】疫情至今8,262染疫離世，今日清明節，公務員事務局局長聶德權在社交媒體發文對離世市民表示深切哀悼，並向他們的家人致以慰問。他又稱，早前代表政府到「浩園」悼念，包括拜祭去年9月於反走私行動墮海身亡的水警總督察林婉儀。

【11:20】政府推行自願性全民快速檢測，呼籲市民於4月8日至10日，一連三天每日進行快測。民建聯立法會議員梁熙今日在電台節目表示，政府應該提供誘因，例如容許無徵狀患者、且家居條件許可人士居家隔離，以及規定完成檢測才可使用疫苗通用證等。

【11:05】第五波疫情下，之前一度單日有以百計患者離世，公眾殮房爆滿。殯儀業商會理事長郭凱邦今早於商台節目表示，之前情況最嚴重時，由離世至出殯幾乎需一個月時間處理，不過近期已加快處理速度，最快一星期可完成。他又指，由於之前氣溫回升，即使公眾殮房加設了臨時凍櫃，但仍出現遺體腐爛情況，呼籲家屬盡快為先人處理後事，不要等待外國親友回港，現時不少人改以視像形式直播喪禮。

▼3月6日 沙田寶福紀念館旁凍櫃開始存放遺體▼



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【10:51】上水清河邨清澤樓解封，1680人接受檢測，當中發現九宗陽性檢測個案和八宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:30】沙田耀安邨耀榮樓解封，1219人接受檢測，發現36宗陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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【09:30】教育局決定本屆香港中學文憑試如期在4月22日開考，並會特別安排密切接觸者及確診者到竹篙灣檢疫中心應考。考評局公開考試總監麥勁生今早於港台節目表示，現時竹篙灣仍有其他人士入住，正逐步離開，相信開考時可接納過千名考生，假如房間不足，亦正研究後備考場。他續指，竹篙灣內會就密切接觸者及確診者劃分不同區域，而考生入住的房間及應考房間都會分開安排，除了應考時間，不能進入應考房間。

▼4月3日 孝子賢孫等車上柴灣墳場祭拜先人▼



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【08:00】第五波疫情大爆發，醫療人手緊絀，政府早前引用《緊急法》，允許援港內地醫護可免註冊在港參與醫療工作。惟持澳洲註冊護士資格的尹先生卻不能獲豁免助港抗疫。眼見亞博館社區治療設施長者一個月無沖涼，病人「瞓地」、護士以一應百的情況，尹先生大感心酸。

他曾去信各政府部門請求參與抗疫，輾轉得到的答覆卻是一定要通過本地執業試才能在港執業。尹先生表示，香港執業試一直以來透明度極低，合格率亦相當低。因此有大量在外國持有護士執業資格的人士，返港後被迫轉行，他便是其中一位。

眼見亞博婆婆一個月「冇涼沖」，病人「瞓地」、護士以一應百的情況，尹先生大感心酸。（受訪者提供）

【01:45】據港府消息，由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組，於3月29日抵港進行考察，昨日（4日）繼續其訪港考察行程。

▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼



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▼4月4日 馬鞍山耀安邨耀榮樓圍封檢測▼



+ 4

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

