新增90死創一個月新低　41歲患者臀部膿腫入院　術後持續惡化不治

第五波疫情呈放緩跡象，本港單日錄得90宗死亡個案，是自2月26日以來，再次跌至雙位數字。當中包括5名較年輕確診患者，其中一名41歲、患多項長期病患包括蛋白尿、高血壓、痴肥等的死者，因臀部出現膿腫逾兩周入院，隨後持續惡化不治。由於其入院至離世時間較短，將轉介至死因裁判庭調查。

另一名51歲死者，上月8日因身體不適入院，隨後發現確診及患有末期腎衰竭，並於23日出院，當時新冠肺炎已康復，惟昨日在家暈倒，救護車抵達時搶救無效後離世，暫未能判斷其死因類別，即死亡時染有新冠病毒(die with)或死於新冠病毒(die of)。



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第五波累計逾8000死

醫管局今日呈報多90宗死亡個案，翻查資料顯示，對上一次錄得雙位數已是2月26日，當時紀錄為88人，隨後死亡個案不斷攀升，3月11日更達294人。第五波累計8,049人死亡，包括5宗由公眾殮房呈報個案，年齡介乎74至88歲。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，第五波死亡率分析方面，整體病死率達0.69%，8人屬17歲或以下兒科病人、18-59歲共314宗，佔整體死亡率3.9%；60歲或以上則有7725宗，佔整體96%；80歲或以上累計5710宗，佔整體71%。

死亡個案接種情況比率：



-從未接種：共佔67%，病死率3.2%

-已接種一針：共佔22%，病死率0.96%

-已接種二針：共佔11%，病死率0.12%

-已接種三針：病死率0.003％

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時，本港再多77名確診患者死亡，涉及47男及30女，年齡介乎41至99歲，65名是65歲以上長者，另有26人是院友。兩人打3針、13人已打兩針、2人則已接種一針，合共有80%未完成接種疫苗要求。

兩長期病患者打齊三針 染疫後不治

他提到，其中一名已打三針的75歲病人，本身有多項長期病患，包括心肌梗塞、心臟衰弱、高血壓。該病人於3月14日入急症，期間有氣喘，肝及腎等亦有不同問題；另一位則是88歲病人，同樣本身患有肝炎、高血壓等長期病患，並於3月10日往急症室求醫。他表示，兩位病人均是年紀大、多長期病患的共通點，「所以唔能夠話打了三針都過身是無效」，他強調，接種三針的保護率遠超未有接種者。他又提到，約一成家人不願予院舍長者打針，會再理解當中問題及釋除疑慮。

較年輕死亡確診個案詳情：



-41歲死者，本身多長期病患，包括糖尿、蛋白尿、高血壓、痴肥，另有吸煙習慣，因臀部出現膿腫逾兩周入院，亦有呼吸困難一星期，新冠病毒檢測呈陽性，但沒有咳嗽及發燒徵狀，隨後因臀部膿腫曾施手術，病人持續惡化，血壓續跌延至昨日離世。由於入院至離其時間較短，轉介到死因裁判官調查。

-51歲死者，3月8日因腎功能差前往公立醫院急症室求醫，並發現屬末期腎衰竭病人，惟病人一直未察覺身體毛病。入院時快測結果呈陰性，鼻咽拭子測試則呈陽性，遂須留院治療，3月15日因腎部相關原因，由律敦治醫院轉往東區醫院，當時情況穩定，3月23日出院，當時新冠肺炎已康復；3月28日其CT值33，惟昨日在家暈倒，由家人召白車，救護車抵達時已須急救，搶救無效後離世。

-55歲死者，屬長期病患人士，其肺癌擴散至骨並須覆診。死者因氣喘入院，惟病情持續轉差，最終不治。

-56歲死者，有長期病患包括糖尿病、高血壓、柏金遜症、心臟衰竭，吞嚥較差。

-59歲死者，患較罕有血管病，2005年曾歷腦內出血，入院前長期需要照顧、行動不便，有氣管造口，須以胃喉餵食。

他又提到，由於數據滯後，3月3日至4月2日，8人於公院離世未公布，有4男4女，年齡介乎73歲至101歲。

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