內地禁點對點跨境運輸　港業界指運費飆五倍　憂物流金漆招牌不保

疫情下本港蔬菜鮮活供應漸回復正常，但物流問題未解決。內地至今採用全面接駁模式運作，令本港跨境司機只能前往接駁貨場取貨，不能點對點到工廠。多名物流業界今（4日）表示，有關安排導致運輸成本大增，轉用水路運貨除成本倍增，更令運輸時間由24小時延長至7或8日，有三成客戶轉由內地直接空運，憂若兩三個月內仍不能復常，會大大影響本港作為國際轉運站及空運樞紐地位，憂香港作為國際採購中心的「金漆招牌」不保，期望盡快實施跨境司機「閉環式管理」。

有業界透露，運輸價格會轉介消費者，同樣影響香港市民，指淘寶貨運時間已由數天增至一兩周，瓷磚價格加價五成等。



受疫情影響，跨境貨車現只能到接駁場取貨。（資料圖片／余俊亮攝）

陸路跨境車次跌至3200

內地政府三月中起，禁止香港跨境司機點對點到內地工廠取貨，只能到接駁場取貨。航運交通界立法會議員易志明說，陸路跨境車次由過去日均兩萬車次，跌至日前來回3000至3200車次。

貨櫃車主聯會憂若兩三個月不能復常 業界不倒閉也需裁員

香港貨櫃車主聯會林海達先生說，跨境貨車現時運力只佔正常運力 20%，指大部份運輸公司為中小企，有關措施只實行半個月時間，已令跨境司機開工率大跌八成，指若情況維持兩三個月仍不能復常，一定有很多公司難以支持，即使公司不倒閉，亦需要裁員。

香港空運運輸業協會代表林志偉補充，為空運提供陸路運輸的公司，固定需要租用倉庫，有一定成本，而利潤向來不高，貨量下跌超過兩成就會出現問題，指三月的赤字已很大，需要緊急處理。他指，有公司原本服務國際龍頭速遞公司來回香港及廣州的運輸，但因第五波疫情，完全叫停業務，但因跨境司機需有特別牌照，零收入下仍然要向司機支薪。

+ 2

在兩地政府協調下增加水路船運，不過香港物流協會代表袁美儀表示，水路成本高，效率亦較低，指以往由東莞出貨，不到24小時就可經香港空運抵達目的地，但水路同一行程需要7至8日時間，當中有兩三日為船運時間，而運費上一個40呎的貨櫃，水路運費要15000元，較陸運貴5倍，指已有客戶改為由深圳或廣州機場直接走貨。

她解釋，新增的運作成本，主要來自國內及本港碼頭的操作費及𧗠生的兩地陸路運費。她說，各空運公司經營影響各有不同，指協會有公司會員主要業務為把貨物由香港送到印度，但因送貨到港的時間有延誤，因清關或船期問題趕不到航班，因不夠貨物空運，一周三班飛機空運期全部要取消，生意大跌五成。

船運公司亦直言未有得益，粵港船運商會楊美芳指，現時業界搶船，租船金急升四成，每個貨櫃由50元炒高至150元一日，更造成內河碼頭水位擠塞，指物流業界本有好平衡，期望盡快復常。

物流業界憂本港物流業金漆招牌不保。（資料圖片）

貨主直接深圳走貨 付貨人委員會形容香港物流失去競爭力

香港付貨人委員會代表林宣武憂慮，現時本港物流成本高，運輸時間難料，半個月時間內，已有不少貨主直接在深圳走貨，擔心久而久之令香港物流失去競爭力，而國際對於香港有效率的商譽失去信心，令全球採購中心的金漆招牌不保，日後難以再賴以謀生。

促兩地政府盡快商討安排 實施跨境貨車司機全閉環管理

落馬洲中港貨運聯會代表蔣志偉促請特區政府與內地進快就兩地陸路物流安排商討，建議盡快恢復香港跨境貨車司機點到點服務、實施跨境貨車司機全程「閉環式管理」，指檢測後車門貼上封條，封條必須完整返回口岸，不會在深圳入住驛站酒店留宿，亦期望統一現時深圳口岸要求病毒檢測CT值要40，與香港要求CT值為35的情況，司機可待至有核酸檢測結果為陰性才進入內地境內。

蔣說，現時跨境車到口岸接駁成本大，輪候入場隨時需要20小時，指有關費用亦會轉介到消費者，其中得悉有部份建築材料，如瓷磚價格升5成。有業界指，淘寶送貨也由數天增加至一兩周才收到。