港珠澳大橋方艙醫院近機場　飛機低飛引擎聲隆隆　警方窩心派耳塞

第五波疫情初期，隔離設施嚴重短缺，不少確診者需在家隔離，之後港府在內地援助下啟用多個隔離設施，包括位於港珠澳大橋香港口岸人工島的方艙醫院。毗連大橋旅檢大樓，鄰近香港國際機場，該處不時有飛機低空經過附近，警務處高級督察王韻儀表示，設施啟用半個月，未算太多航班經過，不過曾有一名嬰兒由於飛機聲響無法入睡，最終安排全家到其他隔離設施。

記者現場所見，平均10多至20分鐘，便有航班在附近經過，發出頗大噪音。警方表示，由於身處室外，現場又空曠，故噪音較明顯，不過形容在房間內「受影響程度唔係咁高」，而且晚上的航班較少，亦有向入住者提供耳塞。



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約70名警方應變部隊成員24小時管理

位於港珠澳大橋香港口岸人工島的方艙醫院主要由警方管理，王韻儀指，警方於3月12日開始管理，由約70名來自丙、丁部門應變部隊的警員，當中包括警察學院、人事部、投訴警察課等成員，全日24小時輪班在設施內工作。

全區設382間房 毋須與陌生人同房

她續指，全區設382間房間，1,000多個床位，劃分為七個小區管理，最初兩日的入住率一度達八成。她又稱，現時同住家人一般安排於同一間房，或是鄰近房間，入住者毋須與陌生人同房，可獨自隔離。

房間添置蒸爐方便加熱食物

王韻儀表示，設施每日提供三餐，每餐有四至五款選擇，每次職員派發前，都會於各款餐抽查一份，量度其重量及溫度，了解是否符合標準，至今未發現食物質素出現問題。警方亦指，現時每早約7時派發早餐，11時為午餐，下午5時則晚餐，雖然入住者的家人未可送遞物品，但設施內設有24小時Whatsapp熱線，如晚上感到飢餓，可要求領取杯麵。警方續指，房間已添置蒸爐，方便入住人士加熱食物。

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曾有嬰兒無法入睡全家「轉營」 日後或安排有嬰兒家庭到其他隔離設施

港珠澳大橋香港口岸人工島位處偏遠，而且鄰近機場，記者當日不時可見飛機從低空經過附近，大約平均10至20分鐘有一架，遠處已聽到引擎聲，靠近時未必能清晰聽到旁人說話。王韻儀提到，曾有一名嬰兒與家人入住設施，但估計嬰兒聽覺較敏感，無法入睡，最終與家人遷移到其他社區隔離設施。問到日後會否安排嬰兒到其他隔離設施，警方表示：「呢個係其中一個考慮」。

晚上航班少 房內受噪音影響程度「唔係咁高」

王韻儀表示，受疫情影響，其實航班量並不多，亦不頻密，除了上述嬰兒個案，未有其他人要求遷離。不過4月起政府取消禁飛令，預計來港航班增加，就此警方表示，由於訪問位置於室外，早上較多貨機，現場又空曠，故噪音較明顯，但晚上航班較少，又有向入住者提供耳塞，形容房間內「受影響程度唔係咁高」。

翻查機管局最新數據，2月份的飛機起降量為8,330架次，即平均每日298架飛機升降，每小時平均約12架，不過並非每架飛機都會經過大橋人工島。

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入住者可聯絡電訊商獲免費數據 電視台贈免費「煲劇」優惠

雖然現時確診後，連續兩日陰性檢測便可結束隔離，不過長期留在房間，難免感到沉悶。警方表示，除了每日免費派發報紙，每周送雜誌外，其實不同電訊商都會提供免費數據，入住者只要聯絡所屬電訊商，便可獲多達100 GB的免費數據，詳情已張貼於每一間房間。另外，他指有電視台贈送一個月免費觀看優惠，故入住期間仍可「煲劇」。至於房間插頭，警方稱每房都有轉插器，並會配以拖板，方便入住者使用。

▼ 港珠澳人工島隔離設施房間及清潔情況 ▼



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強調未見水浸 建造商備抽水機處理水浸及積水

有Facebook專頁早前刊出一張「方艙醫院天空之鏡」情景相片，指方艙內低窪地帶水浸到腳眼。對於設施內是否有水浸情況，王韻儀強調暫時未見水浸情況：「落雨一定有積水嘅，但會盡快抽走。」警方亦指，建造商有準備抽水機等處理水浸、積水情況，而且當局亦有與其他部門如天文台等保持聯繫。

早前有Facebook專頁刊出「方艙醫院天空之鏡」情景相片，王韻儀強調港珠澳大橋人工島方艙醫院，現場至今未見過水浸情況。

徇子之求安排母親與外傭同房獲致謝 王韻儀：毋懼感染助市民

談到於方艙醫院工作的感受，王韻儀表示，未有擔心受感染，認為工作能夠幫助市民，其中一大難忘事，曾有一名男子致電求助，指其母親日前已入住港珠澳大橋人工島方艙醫院，之後其外傭同告確診，希望可入住同一房間照應，最終經安排後如願以償，男子亦就此致謝。王認為，能參與是次工作是一種榮幸，雖然管理上確是挑戰，但希望可以不斷改善，並達致以人為本的理念。