中國混凝土廠疑不獲續牌後續運作　環保署稱已就一案作出檢控

由中國混凝土擁有，位於油塘東源街22號的混凝土廠，今年一月不獲環保署續牌，必須停止生產混凝土及相關工序，並要在60天內清理廠內的水泥物料。惟環保署今日（4日）表示，巡查時發現該混凝土廠在牌照失效後仍繼續運作，已就其中一宗違例個案作出檢控，並正就其他發現涉嫌違例個案作進一步蒐證及採取執法行動。



中國混凝土在油塘的廠房被環保署停牌。（google map圖片）

環保署發言人指，自今年1月27日拒絕為該混凝土廠續牌後，一直密切監察其運作，巡查時發現該混凝土廠仍有繼續進行懷疑涉及指明工序的運作，已就其中一宗違例個案作出檢控，並正就其他發現涉嫌違例個案作進一步蒐證及採取執法行動。

環保署表示，對中國混凝土在牌照失效後仍繼續運作表示極度關注，會通知相關政府部門，以便從多方面嚴厲打擊有關違例事宜。環保署續指，正準備向法庭申請禁制令，要求該混凝土廠即時停止涉及水泥工程指明工序的運作。

至於廠內的水泥物料，環保署指，混凝土廠已在環保署容許的限期內清理廠內筒倉的水泥物料。

中國混凝土有限公司因未能向署方提交足夠資料，證明該混凝土廠有能力提供、安裝及有效運行所需的措施，以防止污染物的排放及避免對附近居民構成滋擾，環保署於去年4月29日拒絶該混凝土廠的續牌申請，遂向上訴委員會提出上訴，今年一月被駁回。