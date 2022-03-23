發泡膠箱圍城未解決　黃錦星料日增15萬個　研可重用運貨盒代替

受疫情影響，內地擔憂承載供港蔬菜的發泡膠箱成「播毒」工具，上月起不能如常送返內地重新裝菜，致大量發泡膠箱滯留各區。早前在葵涌七號貨櫃碼頭，更有一批放在路旁的發泡膠箱起火，大量濃煙席捲半空。

環境局局長黃錦星回覆立法會議員查詢時透露，估計現時每天供港付運蔬菜發泡膠箱約12萬至15萬個，承認本地回收能力遠不足以應付。當局現正與蔬菜批發等業界研究，盡快找到合適市場運作的可重用運貨盒，代替發泡膠箱。



立法會議員葛珮帆及鄭泳舜上月底去信黃錦星，要求政府盡快解決發泡膠箱回收危機，包括與內地商議恢復進口安排、鼓勵業界使用較環保物料製的運菜箱，以及加強支援本地回收再造。

港府將支援加大回收處理發泡膠箱能力

黃錦星今日書面回覆指，近期疫情影響發泡膠箱跨境重用，政府一直透過不同途徑，包括環境及自然保育基金及回收基金，支援本地發泡膠回收項目，亦留意到最近市場上有不同的回收企業，發展發泡膠箱回收處理服務。現時環保署已聯絡相關企業，並會提供合適支援，加大回收處理發泡膠箱的能力。

黃錦星在回覆中透露，估計本港現時每天有約12萬至15萬個供港付運蔬菜的發泡膠箱，由於每日涉及的膠箱數量龐大，本地回收能力遠不足以應付，須從源頭減廢著手處理。他說，相關政府部門正與蔬菜批發等業界商討研究，盡快找到合適市場運作的可重用運貨盒，代替發泡膠箱。

他又指，本港部份街道有短暫積存發泡膠箱的不理想情況，政府相關部門已加強在有關地點清走棄置的垃圾，包括發泡膠箱，以應對當前市面衞生和疫情關注。

▼3月10日葵涌七號貨櫃碼頭發泡膠箱起火▼



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▼2月初多區街市囤積大量發泡膠箱▼

