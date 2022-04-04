疫情｜綠在區區計劃暫停逾一個月　4.21起恢復　可儲積分及換禮品

受疫情影響，早前「綠在區區」及回收便利點的「綠綠賞」積分計劃暫停，有營運團體擔憂缺乏誘因下回收量大減，未達合約要求而被扣減營運費。隨著政府逐步放寬社交距離措施，多個「綠在區區」日前宣布「綠綠賞」積分計劃（包括儲分及兌換禮品）將於4月21日起恢復。



3月初暫停 回收點回收量大跌一半

政府早在3月4日起暫停「綠綠賞」積分計劃，有營運回收便利點團體向《香港01》透露，不少回收的市民是為儲積分換禮物，積分計劃暫停後回收量大跌一半，加上疫情嚴峻下市民減少外出，回收點人流大減四至五成，擔心回收量未能達到合約中列明的水平，會被扣減營運費。

環保署其後回覆指，由於政府已宣布如疫情繼續呈下降趨勢，會由4月21日起分階段放寬部分社交距離措施，故會考慮同時恢復積分計劃。

隨著疫情稍緩和，環保署終亮綠燈。多個綠在區區在社交網站表示，按環保署指示「綠綠賞」積分計劃（包括儲分及兌換禮品）將於4月21日起全面恢復，惟4月1日至20日期間「綠綠賞」積分計劃仍會繼續暫停。