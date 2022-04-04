疫情｜綠在區區計劃暫停逾一個月 4.21起恢復 可儲積分及換禮品
撰文：陶嘉心
出版：更新：
受疫情影響，早前「綠在區區」及回收便利點的「綠綠賞」積分計劃暫停，有營運團體擔憂缺乏誘因下回收量大減，未達合約要求而被扣減營運費。隨著政府逐步放寬社交距離措施，多個「綠在區區」日前宣布「綠綠賞」積分計劃（包括儲分及兌換禮品）將於4月21日起恢復。
3月初暫停 回收點回收量大跌一半
政府早在3月4日起暫停「綠綠賞」積分計劃，有營運回收便利點團體向《香港01》透露，不少回收的市民是為儲積分換禮物，積分計劃暫停後回收量大跌一半，加上疫情嚴峻下市民減少外出，回收點人流大減四至五成，擔心回收量未能達到合約中列明的水平，會被扣減營運費。
環保署其後回覆指，由於政府已宣布如疫情繼續呈下降趨勢，會由4月21日起分階段放寬部分社交距離措施，故會考慮同時恢復積分計劃。
隨著疫情稍緩和，環保署終亮綠燈。多個綠在區區在社交網站表示，按環保署指示「綠綠賞」積分計劃（包括儲分及兌換禮品）將於4月21日起全面恢復，惟4月1日至20日期間「綠綠賞」積分計劃仍會繼續暫停。
綠在區區停儲分 營運商回收量減半憂被扣錢 環保署：按合約調整中央收膠變九區 碧瑤加入回收行列 承辦商：靠綠在區區收集較佳綠在區區難收工商廢塑膠 環團工商廈收膠 年半收45噸多屬包裝膜「綠在區區」回收便利點日均回收量逾20公噸 每間日均收1噸廢物審計報告｜綠在區區僅一半落成 廁所沖水問題拖逾三年始解決