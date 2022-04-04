消費券｜小心「早鳥優惠價」誘惑　同款抽濕機門市網店相差千元

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，料不少人會用來買電器，部分電器舖已搶先推出「早鳥優惠價」，吸引消費者預先落訂，到周四後才用消費券支付尾數，不過要小心誤墮催谷用消費券誘惑技倆。



《香港01》記者今日（4日）發現，有商舖抽濕機標明「早鳥優惠價」2,798元，比正價低17%或近500元；不過一格價，就發現與其他店舖售價相同，而且沒標明所謂「早鳥優惠價」。再在網上格價網搜查，原來經網店訂購同款行貨抽濕機，再可低至現金價1,800元，相差1,000元。不過並非每間都接受消費券，其中3間接受消費券的店舖，售價為2,450元。不想消費券被蠶食，消費者要小心格價或留意現金價更優惠。



▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼



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用八達通可同日花4000元消費券

踏進4月，即將迎接炎炎夏日，抽濕機及冷氣機為家家戶戶必備電器。本周四派發的5,000元消費券，料成為更換或添置電器的一大誘因。惟獲七成市民選用的八達通，要分開首筆4,000元及尾期1,000元領取；支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK則可一次過領取5,000元。

由於八達通儲值上限為3,000元，拍一次卡只能入帳3,000元，必須先待儲值額下降後，才可再拍卡領取餘下款項，即最少須拍卡兩次才可全取4,000元，可同日領取。合資格消費滿4,000元後，最快6月16日才可領取尾期1,000元，而且必須在每月截數日之後下一個月16日起才能領取，因此無法一日內全取5,000元。

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四大電器店准「先落訂後付款」扣除消費券

電器的價格動輒以千元起跳，如何使用八達通購買價格超3,000元的產品呢？記者以顧客的身份，向四間連鎖電器店（豐澤、百老匯、蘇寧、中原）查詢，店員均表示能以「先落訂後付款」扣除消費券。尾期可同時使用消費券、現金、信用卡多種方式付款，一家幾口的消費券亦可一併付款，視乎店員如何開單，因此持消費券購買過萬元的貴價電器並無問題。

以此來說，如使用八達通購買4,000元的電器，可先付3,000元消費券，然後去拍卡取餘下1,000元，以支付尾數。

▼冷氣機價格表▼



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消費券推出訂購可享早鳥優惠價 實屬偏面

去年政府派發消費券後，各零售店出招搶客，消費者必須冷靜應對催谷消費手法。例如某連鎖電器店的「東芝RAD-Y200H 21公升抽濕機」，標價為3,280元，店員向記者指，若於消費券派發前預訂，可享早鳥優惠價2,798元，相差482元或17%。

不過翻查網上資料，另一間連鎖電器店豐澤同款抽濕機的售價，不用早鳥價，也只是2,798元，而3,280元只是東芝官網的建議零售價。換言之該電器店只是以早鳥優惠價美名，吸引顧客以消費券購買，實非優惠價。

東芝RAD-Y200H 21公升抽濕機」（中）門市價實價及網店價可相差1,000元。（歐陽德浩攝）

用現金更抵 平門市早鳥優惠價1000元

近年網購盛行，在「香港格價網」查詢該款東芝抽濕機，網店價格由1,800元至2,580元不等，相比連鎖電器店的價格便宜。但僅3間標價為2,450元的網店，能使用消費券付款，其餘較低價的網店，均列明只接受現金或轉數快，但就比「早鳥優惠價」2,798元便宜1,000元。

以相同貨品比較，網店的2,450元，仍然較電器店門市的2,798元、甚至正價3,280元便宜。不過須注意，並非所有網店提供送貨或安裝服務，因此作為精明消費者，付款前切記向商戶查詢確認。

店員推銷買冷氣機：疫情下難來貨 夏季或加價

言談間，亦有店員透露「星期三就好難講（周四派消費券）」，如有確實需要，建議趁價格未調整前先預訂。他又稱，由於內地封城及船期延遲，以致本港的冷氣機供應量不足，經銷商亦無貨在手，目前出售的為存貨，故預料踏入夏季前，大幅加價亦不足為奇。

金店推減500元優惠吸客用消費券

此外，今期一共5,000元的消費券，相信讓不少賣貴價貨品的商戶得益。例如已有金飾店，貼上「使用消費券飾金再減500元」的標示；亦有時裝店趁機推出復活節優惠，每花費350元送現金券兩張。

然而，部份連鎖電器店並未就消費券推出優惠，例如豐澤及百老匯，分別推出易賞錢及信用卡優惠，以指定信用卡購買電器，便享有優惠價。

問到商戶加價的情況，立法會批發及零售界議員邵家輝回應指，香港作為自由經濟市場，價格的浮動與供求相關。他說，商家經營的方式五花百門，部份商戶趁消費券派發推出大減價，希望吸引更顧客，任何情況均可能發生。