消費券｜銅鑼灣小商戶對成效不感樂觀　食肆憂停晚市堂食失商機

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】政府今日（3日）宣布本周四（7日）派發首輪5,000元的消費券。隨着第五波疫情放緩，今日銅鑼灣的人流增加，但商戶對消費券的作用未感樂觀，甚至有人反對。有渣甸坊小販表示，雖然去年已接受電子支付，然而未曾獲益，去年政府派發消費券後，生意反跌至谷底，曾一日只賣出一個袋，｢幫到啲大商家，幫唔到我哋呢啲」，認為派現金更實際，「我拎住現金可以交下租交下呢樣個樣，起碼可以幫補。」另一間位於渣甸街的眼鏡店，職員同樣未感樂觀，「好多都係去食咗先，眼鏡都係需要先用」，不過慶幸有熟客預告會在收到消費券後購買眼鏡，有望回復至昔日約五成生意。



食肆方面，有餐廳負責人相信有幫助，但不感樂觀，因為晚市需再隔兩周後才重啟，｢驚呢段時間啲人拎咗（消費券）去零售個邊，餐飲係咪十分有受惠呢，我都有個保留嘅。」



渣甸坊商戶：電子支付一個月都無一單

發放消費券前的周日，銅鑼灣雖未如昔日般遊人如鯽，但亦不冷清，四處人來人往。4日後5,000元的首期消費券便到市民手中，但未見商戶翹首以待，部份更反而感到悲觀。鄭小姐於渣甸坊的小販攤檔售賣手袋、背囊，她直言：「我情願一係唔好派，一係派現金。」

回望去年第一次派發消費券，鄭小姐憶述專程加裝支付寶迎接，然而派發後生意每況愈下，跌至谷底，「頭個幾日仲衰到人都無啊」，曾試過全日只有一名熟客以支付寶買袋。她表示，渣甸坊幾乎無人使用電子支付，「一個月都無一單支付寶」，因此即使再推消費券，都無意加置八達通等收費系統，「無生意仲登記咩」。

料市民主要用消費券買「大件嘢」

對於還有4天便派發消費券，她不感樂觀，「啲人揸住消費券去買啲大件嘢（如電器）啦，點會買我哋呢啲零售嘢。」她續指，第五波疫情下，3月每日的營業額只有數百元，扣除成本後，「車錢都蝕埋」，形容每日「白做」，活於水深火熱之中，認為派現金才可令小商戶及基層市民受惠，「最好派現金，我拎住現金可以交下租交下呢樣個樣，起碼可以幫補。」

▼2021年電子消費券兩期首發情況▼



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眼鏡店：半數預告收消費券後買眼鏡

鄰近渣甸坊的渣甸街，有一間眼鏡店經營了逾30年的眼鏡店。店員張先生已工作約10年，他對於消費券的成效同樣有保留，「可能都有啲（幫助），但好大就唔會好大。」他解釋，市民一般在眼鏡破損後才購買，「好多人都係去食咗先，眼鏡都係需要先買」，而且首期5,000元金額太少，消費者可花費的地方不多，眼鏡格價又較昂貴，加上去年經驗，幫助實在不大。

張先生續指，第五波疫情下，最差情況下幾乎全無生意，「一日做一單、兩單生意，咁就成日架啦」，未能繳付租金，即使近日人流回升，但購買力依舊弱，假如情況持續，相信2、3個月後就有結業危機。

不過他亦慶幸，有五、六成熟客指，收到消費券後會購買眼鏡，希望可以回復疫情前的一半生意，但仍需視乎人流，「成日叫人唔好出街，點消費呢？」

晚市兩周後始恢復堂食 食肆失消費券頭啖湯

在接近下午4時半，登龍街的一間中式餐廳，只有一名客人。負責人許先生表示，相信消費券始終有幫助，但成效有保留，因為4月21日晚市才重啟，即派發兩周後，市民才可晚市堂食，「驚呢段時間啲人拎咗（消費券）去零售個邊，餐飲係咪十分有受惠呢，我都有個保留嘅。」

許先生表示，由於鄰近大部份辦公室都改為在家工作WFH，營業額大跌八成，午市如入座率達一半已屬萬幸。他續指，去年派消費券時，生意增兩成，現時由於只有午市，估計可能只增約一成，希望重啟晚市後，有過往約六成生意，認為現時最重要是盡快重啟晚市，並將每桌人數放寬至4人，否則對生意仍有大影響。

究竟市民領取消費券後會如何使用？今午到銅鑼灣的Den認為，1萬元消費券金額不多，未有特別期待，暫時預計會購買平板電腦。他續指，由於以八達通領取，無法一筆過領取5,000元，但又不能更改領取平台，預計購買時需額外補錢，「有啲麻煩！」另一位市民劉先生則表示，主要購買日用品，不會額外購物，去年領取後都主要是買日用品，又或是小電器，希望有助提振經濟。

▼4月3日 電子消費券2022年計劃常見問題Q&A▼

