消費券｜首輪5千元限期至10月底　失卡者更新資料5月初可獲補發

政府周四向全港派發首輪消費券，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今日（4日）在港台節目《千禧年代》稱今次特別延長使用期限，考慮到市民疫情下購買抗疫物資的經濟壓力，希望盡快幫忙紓困。又呼籲市民可待疫情受控時再出外購物。她提醒，選用八達通收款的市民可透過手機應用程式確認，只要於本年12月31日前領取第二期消費券，款項都不會消失。



當日3個電子平台帳戶將獲一筆過5,000元，八達通則分兩期發放，領取第一期4,000元時，由於其儲值上限只有3,000元，故取首4000元時，用者使用餘額低於3,000元時，系統會自動增值餘下的1,000元，如近日遺失過八達通卡，可更新資料後，但會於5月1日才獲補發。



財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲。（歐嘉樂攝）

政府周四向全港派發首輪消費券，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，去年已經登記的用戶將會自動透過不同電子錢包平台收取。八達通用戶則先獲得4,000千元，其後可分別於5月至6月期間領取餘下消費券

王學玲特別提到，今次消費券使用期較長，首輪於4月7日發放後，限期為10月31日。她呼籲市民疫情好轉後再外出消費，亦不需心急領取使用八達通，可透過手機應用程式收款。她指，八達通將儲值上限由1,000元提升至3,000元，市民一旦使用餘額低於3,000元時，系統會自動增值餘下的1,000元。

王稱，鑒於不少市民因為疫情下面對經濟壓力，不少市民需購買抗疫物資，故安排在4月發放，希望可紓困，同時又可待下半年疫情受控時，不同行業陸續恢復，相信到時商戶將推出優惠刺激經濟。

她提醒如果遺失八達通卡，可打熱線或透過網上更新資料，但最快要到下月1日才能領取第一期消券，至於另外3個電子支付平台，可以更新資料後的兩星期內補發。

她另外提到已經與第二輪有興趣的承辦商會面及留意商戶，以防有套現及海外使用消費券的情況出現。

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