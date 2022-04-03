消費券｜最後衝刺確認帳戶正常　拎錢步驟大全　有一間最多要四步

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】財政司司長陳茂波今日（3日）宣布，首期消費券將於4月7日派發。為確保用戶當日可正常領取消費券，當中三間電子支付平台均提醒用戶檢查帳戶是否已失效，八達通亦提醒用戶可於網上更改去年的登記。下文將介紹確認的方法及詳情。



▼AlipayHK用戶常見問題一覽▼



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AlipayHK三步檢查帳戶是否正常

AlipayHK今日表示，新一輪5,000元消費券，將於4月7日自動派發至已登記的帳戶。屆時用戶只須在App的主界面，點擊首頁右上角進入「我的獎賞」，即可顯示消費券餘額。

而檢查帳戶是否有效的方法簡單，用戶只須於「我的獎賞」版面中，點擊右上方的「失效獎賞」，頁面出現上一期即去年的消費券，則代表帳戶的狀況正常。

AlipayHK提醒，為鼓勵用戶減少接觸及外出，降低感染風險，近年已接入本地兩大主流外賣平台，以及外賣自取平台Openrice，並進駐本地多個人氣網購平台，讓用戶安在家中購物。

▼WeChat Pay HK用戶四步開啟消費券頁面▼



WeChat Pay HK四步入消費券頁面

WeChat Pay HK今日亦表示，已準備就緒，新一輪5,000元消費券，將於4月7日自動派發至已登記的帳戶。去年登記消費券的用戶，無需任何額外操作，即可收款和使用政府消費券。

屆時用戶只需開啟WeChat，於主頁面中點擊右下方「我」，其後點擊第一行「服務」，並選擇位於右方的「政府消費券」以進入頁面，便可查看消費券餘額。

WeChat Pay HK亦指，用戶可安在家中，在線上購買生活所需，並透露已與商戶夥伴攜手準備豐富的優惠券，將於疫情緩和後一同振興經濟。

▼Tap & Go用戶兩步開啟消費券頁面▼



Tap & Go兩步入消費券頁面

Tap & Go用戶只須點擊「新一輪消費券計劃（第一階段）」橫額，便可進入消費券帳戶頁面。若用戶能夠順利開啟帳戶頁面，則代表帳戶有效，可接收新一輪5,000元消費券。否則，若頁面並無顯示金額及戶口，則代表帳戶並未曾登記消費券。若用戶已忘記帳戶，可致電 2888 0000 查詢。

▼4月3日 電子消費券2022年計劃常見問題Q&A▼



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八達通四個地點可領取消費券

八達通方面，由於現時八達通卡的儲值上限為3,000元，即首期4,000元消費券中，最少有1,000元餘額「未到手」，但隨着消費後八達通卡內的儲值額下降，用戶可再拍卡領取。換言之，首4,000元消費券可通過多次拍卡全數領取。

至於可領取消費券的地點包括︰

．公共交通費用補貼領取站

．指定便利店和超級市場

．八達通服務站

．八達通手App拍卡領取



▼3月7日 市民到臨時服務中心查詢新一輪電子消費券▼



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此外，若用戶去年登記消費券的八達通卡已失效或遺失，可透過指定網站（按此）更改，即以另一張八達通卡，登記領取新一輪消費券。舊的八達通卡則會被註銷。

從消費券計劃網站下載表格（按此），或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取表格，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱18 5000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，無須貼上郵票。

持有「樂悠卡」同時需要更改登記的用戶，可於4月7日前，致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。

▼2021年電子消費券兩期首發情況▼

