消費券8大Q&A｜睇清有乜消費不適用、離港者領取條件及報失方法

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】財政司司長陳茂波今日（3日）宣布，將於4月7日派發首期5,000元電子消費券。與去年消費券首日領取相隔9個月，今年新合資格的市民如何申領？離港人士是否仍可領取？消費券不適用的範疇有什麼？或八達通卡已遺失如何處理？下文詳細講解。



▼2022年電子消費券首輪發放四大電子程式▼



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Q1. 今年新合資格領取消費券市民，如何申請領取？

沒有登記2021年消費券計劃的合資格市民，可在新一輪消費券計劃(第二階段)推出時進行登記。詳情會於稍後公布。

Q2. 合資格領取條件有什麼？

若根據去年政府的規定，在期限前年滿18歲、持有香港永久性居民身全證，或持有俗稱「單程證」／香港居民身份證，並獲發有效《豁免登記證明書》的人士。

至於在期限前連續24個月不在香港的人士，則不符合申領條件。不過政府目前仍未公布上述所指的期限。

▼2021年電子消費券兩期首發情況▼



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Q3. 廣東計劃及福建計劃下人士可否受惠？

廣東計劃及福建計劃下的受惠人，若他們於去年已成功登記消費券計劃，同時所登記的儲值支付工具帳戶並沒有失效／八達通卡並無退回或遺失，便毋須辦理任何手續，消費券將自動派發。

與去年的安排一樣，該批人士可選擇回港期間，於本地商戶使用消費券外，亦在內地利用消費券，光顧本港商戶的網店。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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Ｑ4. 離港人士符合哪些條件仍可獲發消費券？

．「綜援長者廣東及福建省養老計劃」、「廣東計劃」或「福建計劃」的受惠人；

．在香港以外獲有關當局認可的學校／大學就讀；

．勞工處「工作假期計劃」的參加者；

．因健康問題須在香港以外的地方住院；

．任何受僱於政府或本港公司，短期被派往外地執行職務，或須陪伴職務的直系親屬。



▼4月3日 電子消費券2022年計劃常見問題Q&A▼



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Q5. 若在外地居住或海外在囚人士可否受惠？

在外地居住或海外在囚的人士，若他們於去年已成功登記消費券計劃，同時所登記的儲值支付工具帳戶並沒有失效／八達通卡並無退回或遺失，便毋須辦理任何手續，消費券將自動派發。

Q6. 電子消費券不適用範疇有什麼？

一般來說，消費券適用於任何接受AlipayHK、八達通、Tap & Go、WeChat Pay HK的本地商戶，包括零售、餐飲、服務業的網店及實體店等。至於交通工具亦是適用範疇之內。

Q7. 去年已登記的電子帳戶失效，或八達通卡已遺失，應如何處理？

政府公布，因應去年已登記但失效的儲值支付工具帳戶，市民仍可透過郵寄表格、消費券計劃網站的系統，或八達通熱線遞交更改申請。不過成功更改者，將較遲收到4月7日發放的消費券。

1）郵寄表格︰可從消費券計劃網站下載︰按此

或致電消費券計劃熱線 185000 索取更改表格，填妥後連同身份証副本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱 185000 號 消費券計劃秘書處」。在本港投寄的表格，信封上毋須貼上郵票，郵費由政府支付。

2）消費券計劃網站的系統（只適用以八達通登記的市民）︰按此

3）樂悠卡持有人可致電八達通熱線2969 5500 辦理更改手續。

須注意的是，如成功更改其消費券計劃的登記紀錄，八達通卡公司會即時註銷舊帳戶，即舊八達通卡會失效。

▼2021電子消費券發放首日情況▼



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Q8. 四間儲值支付平台的派發時間及期限？