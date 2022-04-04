發展局目標今年內提出《城規條例》修訂草案　加快土地供應

土地及建設諮詢委員會今日（4日）舉行會議，由發展局介紹就發展相關法定程序的整套法例修訂建議，以加快提供可發展的土地，當局會循五個方向檢視，包括精簡時限、避免重複執行、授權同步進行、理順安排及精簡程序。當局目標是在今年內向立法會提出條例修訂草案。



發展局指出，為加快提供可發展的土地，當局正檢視與城市規劃、收回土地、填海、道路工程等相關的法定程序。（資料圖片 / 林振東攝）

發展局指出，為加快提供可發展的土地，當局正檢視與城市規劃、收回土地、填海、道路工程等相關的法定程序。檢視工作循五個方向進行，精簡及縮短若干法定時限；避免重複執行性質相近的程序；明確授權政府部門同步進行不同程序；理順不合時宜或不清晰的安排，以及精簡各項程序以更有效運用公共資源。

發展局亦藉此加強《城市規劃條例》（第131章）中有關執管方面的條文，以更有效地保護鄉郊地區內具高生態價值，但正面對發展壓力及環境破壞的地方。

發展局指出，為加快提供可發展的土地，當局正檢視與城市規劃、收回土地、填海、道路工程等相關的法定程序。（資料圖片）

土地及建設諮詢委員會倡精簡行政程序

土地及建設諮詢委員會表示，歡迎政府主動處理發展流程中有關法定程序的範疇，並銳意透過精簡流程及加快程序，積極回應社會對加快土地及房屋供應的殷切期望。

委員大致上支持各項建議，並欣悉政府為了在不同目標之間求取適當平衡所作出的努力，在精簡程序的同時，亦確保各項程序的專業質素及公眾參與。委員同意精簡《城市規劃條例》下收取公眾意見安排的方向，當中有委員建議採取適當措施更適時地展示接獲的公眾意見，並就何時及如何舉行公聽會議制訂指引，以提供客觀基礎作判斷。

委員亦建議，政府與相關界別的持份者接觸和溝通，以爭取他們的支持。委員亦期望政府繼續精簡土地發展不同階段的行政程序，例如大型發展計劃在法定規劃程序前的公眾參與安排、涉及多個政府部門的行政傳閱程序等。

發展局會充分考慮委員的意見，繼續完善法例修訂建議，目標是在今年內向立法會提出條例修訂草案。