DSE｜考評局指網傳押後開考新聞稿屬虛假　消息：下周出終極安排

今年DSE中學文憑試暫定本月22日開考，考試及評核局規劃在三星期內完成。有自稱考評局員工今日（4月1日）凌晨向傳媒發電郵，聲稱工作時發現考評局決定押後至5月13日才開考，並隨附會於4月4日（下周一）發出的新聞稿。考評局澄清該新聞稿實為虛假，從未撰寫或對外發放有關文件。



而《香港01》獲得的消息指，教育局及考評局下周交代是否如期在22日開考，暫未有押後開考消息。



新冠病毒第五波疫情放緩，但近日每日仍新增6,000至7,000宗確診個案，衞生署連日來在疫情記會上重申，目前確診人數仍屬甚高水平。近日確診個案雖有回落，但比率介乎1%至13%不等，能否在未來三周、即至22日跌至極低水平成疑。政府擬在疫情降至較低水平時，進行全民強制檢測，需動用約500間學校作採樣站。

5月13日開考屬第一後備方案

教育局本周二（3月29日）表示，與考評局密切留意疫情發展，並諮詢衞生專家意見，將於4月初公布是否如期開考。

據悉，當局會在下周公布評估結果，即是否22日開考，抑或延至5月中。

考評局2月28日公布的厡三個後備方案。（考評局提供）

「考評局員工」今晨向傳媒爆料稱局方決押後

一名署名「考評局員工」今日凌晨向傳媒發放電郵，稱在工作時發現考評局已經決定把考試押後，隨電郵附上一張計劃在4月4日發布的新聞稿，內文提及「2022年文憑試甲類科目試將延至期至5月13日開考」；而當中提及放榜日期為7月底，與考評局之前發布的「延期至5月中開考」方案8月10日放榜卻不同。

考評局發言人表示，正繼續密切留意疫情發展，與教育局、相關政府部門及學界持份者保持聯繫，商議2022年文憑試安排，包括開考日期，如有更新安排會盡快公布。對於「4月4日新聞稿」，發言人指實為虛假，局方從未撰寫或對外發放有關文件。

2022年DSE中學文憑試原定時間表

2021年DSE中學文憑試狀元揀選升讀課程。