清明節｜殯儀業料遺體積存需三個月紓緩　天暖加快腐爛籲快辦後事

第五波疫情下，之前一度單日有以百計患者離世，公眾殮房爆滿。殯儀業商會理事長郭凱邦今早（5日）於商台節目表示，之前情況最嚴重時，由離世至出殯幾乎需一個月時間處理，不過近期已加快處理速度，最快一星期可完成。他又指，由於之前氣溫回升，即使公眾殮房加設了臨時凍櫃，但仍出現遺體腐爛情況，呼籲家屬盡快為先人處理後事，不要等待外國親友回港，現時不少人改以視像形式直播喪禮。



當局聘退休法醫及加快文件辦理 約一周完成認屍出殯程序

郭凱邦今早於商台節目表示，在第五波疫情前，平均3至4日可辦理死亡文件，惟疫情過多遺體，嚴重超出負荷，人手短缺，之前3月初情況最嚴重時，有死者需等至3月底才可出殯。他續指，當局有加派人手，包括聘用退休法醫，加快文件辦理，大約一周多的時間可完成手續。不過，殮房積存遺體情況仍然存在，要完全紓緩或需兩至三個月時間。

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臨時凍櫃日曬雨淋遇氣溫回升 部份遺體可能腐爛

郭凱邦又指，雖然現時公眾殮房加添了臨時凍櫃，但早前氣溫回升至20至30度，凍櫃在日曬雨淋下，效能受到影響，部份遺體可能腐爛。他表示，部份家屬可能因為確診，而未能即時辦理為先人辦後事；但亦有人希望等待外國家人回港，送先人最後一程。

他呼籲，家屬盡快為先人辦理後事，避免遺體腐體，近年有不少人透過視像形式，直播喪禮讓海外親友參與。

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