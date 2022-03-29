疫情｜殯儀館為新冠亡者設瞻仰遺容館　送行者歎仍未能見最後一面

第五波疫情嚴峻，至今已有逾7207人離世。東華三院屬下寰宇殯儀館，今（29日）起轉為專為確診離世先人舉辦喪禮的殯儀館，並在館內設指定地方替死者化妝，及准於喪禮瞻仰遺容。



惟有到來送別朋友的李先生稱，見先人仍被封住，無法見到朋友的最後一面。亦有兒子稱其父病逝時家人無法陪伴在則，只能透過視頻見父親最後一面，他問過不少殯儀館，均稱難以為曾染疫的遺體安排化妝和更衣，他得知這裏有瞻仰遺容的服務後，特別前來打探詳情，希望至少身後事可辦得足。有喃嘸師傅稱，有八成人已取消瞻仰遺容儀式，「就算做⋯距離都會遠啲。」



就現場所見，部份出席喪禮的親友在送別摯親時亦不忘防疫，有人同時配戴面罩及膠手套。

六旬容先生今日到寰宇殯儀館了解詳請。他表示，其父親早前在安老院染疫後被送往醫院，住院一個多月亦無法探病。最終父親在醫院斷氣後，透過院方的視頻，才能隔著電話見到他最後一面，至今父親的遺體仍穿著醫院的病人裝，被膠袋密封。

曾染疫遺體難安排化妝更衣

容先生說，父親染疫期間無家人陪伴在則，故希望至少身後事可辦得足，惟問過不少殯儀館，曾染疫的遺體難以安排化妝和更衣，容說：「一個人都80幾歲，子孫又咁多，咁樣點過意得去？」因此，當他昨日知道寰宇殯儀館可安排瞻仰遺容後，便立即前來查詢。他批評政府抗疫無能，更指父親的死與政府有關。

入院無法探病 喪禮未能見最後一面

另外，李先生今日亦到靈堂，親自送別出殯的好友。他憶述，先人早前在安老院確診親冠肺炎，最終在急症室離世，「都無機會見到佢最後一面。」他昨日到靈堂，先人亦被封住，旁邊只放置了一張遺照，無法瞻仰遺容。李說：「送佢最後一程，諗住瞻仰遺容都見下面、尊敬下⋯但送走嗰一面都見唔到。」

李先生又指，先人已70多歲，是他小時侯的街坊。他雖然打了一針疫苗，但本身有長期病患，「早期我有朋友都見過佢。」

喃嘸師傅陳先生表示，他做儀式時會配戴眼罩及面罩。（盧翊銘攝）

有八成人取消瞻仰遺容儀式

喃嘸師傅陳先生表示，最近至少三分一喪禮的先人都曾感染新冠肺炎，他強調儀式分別不大，但處理遺體時會更小心，例如在殮房時，遺體會先做好消毒及包裝，他做儀式時亦會配戴眼罩及面罩。他又指，有八成人已取消瞻仰遺容儀式，「就算做⋯距離都會遠啲。」

東華三院早前公布，寰宇殯儀館今起轉為專為確診離世先人舉辦喪禮，亦是指定准瞻仰遺容殯儀館，容許在館內指定地方替死者化妝，及於喪禮瞻仰遺容，館內加開1樓及3樓共6間靈堂，新安排預計每個月平均可新增逾400個喪禮時段。