確診大廈｜全名單7472幢　回落110幢　元朗區佔最多　增兩院舍

第五波疫情逐步回落，過去14日曾現患者的確診大廈名單座數亦逐步減少。衞生防護中心最新公布昨日（4日）的名單中，較之前一日再少110幢，但全名單仍然有7472幢大廈，當中元朗區佔629幢，為18區之冠。



新上榜大廈有156幢，離島區佔22幢最多，有一半來自長洲。另外，有一間殘疾人士康復服務大樓及一間安老院新上榜。



Wetland Seasons Park再有座數出現確診者。(資料圖片)

7472幢出現確診患者的大廈中，元朗區佔最多，有629幢，其次則為深水埗有593幢，第三位為沙田區，有591幢。其中元朗區的私人豪宅Wetland Seasons Park再有大廈上榜，嘉湖山莊景湖居及麗湖居亦再有新大廈涉有患者。

深水埗亦再新增11幢，包括海麗邨兩座、寶麗苑一座，亦涉多座單幢大廈。

假期有不少市民到長洲遊玩，今日新上榜的大廈中，有十數幢來自長洲。（資料圖片）

離島最多新上榜 主要來自長洲

離島區是佔新上榜中最多座數的一區，其中主要來自長洲。長洲大新後街有兩座大廈新上榜，而長苑、東堤新村、大貴灣新村亦現確診患者。此前，東堤小築、北社新村、自助美經援村等長洲屋村亦已榜上有名。

不過以整體確診大廈數量來說，離島區只佔282幢，相對其他區，數字並不算高。

黃埔花園有60座大廈榜上有名。（資料圖片）

黃埔花園共60座上榜 青松觀道政府宿舍現確診者

油尖旺、九龍城及東區都分別有逾500幢大廈有確診患者，其中九龍城區的黃埔花園再有新上榜，全個屋苑有60座大廈出現染疫人士。

新上榜亦涉政府宿舍及院舍。其中屯門區的青松觀道政府宿舍F座、黃大仙志蓮私家護理安老院及觀塘啟能綜合康復服務大樓都上榜。