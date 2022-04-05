候車拜山人龍迫爆柴灣　新巴無特別班　運輸署認配合防疫同意停開

第五波疫情放緩，雖每日仍新增約3000宗確診，但仍無阻孝子賢孫於清明上山拜祭。不過，往年新巴在清明服務的數條特別巴士線，今年未有再開設服務，導致由上周末起，屢有市民反映在歌連臣角火葬場及柴灣候車時，出現數百人的長龍。

新巴職工總會理事長林錦標說，清明節前曾向公司反映要加設特別路線，但公司以成本為由拒絕，近日亦要車長取無薪假，清明亦有一批車長被安排放假。他說，即使總站仍有人排長龍，但公司因不願「補水」而要求車長下班，「唔知咩服務承諾嚟！」

運輸署承認，巴士公司是與署方商討後，同意配合在今年清明節期間不提供前往柴灣歌連臣角墳場的特別巴士服務，指過去兩星期一直有留意情況，未有發現大量人潮，今日亦與小巴及巴士公司保持聯繫，按乘客需求盡量加密班次。

新巴城巴表示，已在清明節正日開辦特別路線389，指已平衡客量、防疫安排等因素，今日會加開多班389及9號巴士應付人流。



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疫情之下，受限聚令影響，前往掃墓的孝子賢孫已較往年少，不過柴灣港鐵站及歌連臣角均現候車長龍。今年在柴灣港鐵站外，只有小巴前往柴灣墳場，有別於往年新巴會提供388清明特別線，來往柴灣至歌連臣角。

林錦標說，今年清明節之前，已向新巴及運輸署表達，清明需要開設特別班疏導人流。他引述資方在會面時指，運輸署曾要求不能開設清明特別班。不過，後來政府宣布將放寬社交距離措施，九巴亦有推出特別線，不過新巴為節省成本，仍然拒開特別線，不明白為何「有生意唔做」。

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新巴筲箕灣至柴灣墳場特別線 僅半小時一班

新巴城巴於今年清明節只開設來往筲箕灣至柴灣墳場的389特別線，不過班次亦每30分鐘才有一班，而乘客亦可乘9號線來往兩處。至於過去前往薄扶林道墳場或香港仔華人永遠墳場的特別線城巴347及新巴 9C、388、971R，今年清明更未有服務。

按新巴時間表，9號線在公眾假期日間應7至10分鐘一班。林錦標指，疫情下9號線已由每小時6班減至4班，而資方更表明，即使清明節人多，每班車都要準時，或已完全爆滿，才能開出，但不少客人見巴士已上得七七八八，就會寧願等下班不上車，導致有同僚被市民罵遲遲不開車。他續指，曾有同事駕駛9號線到石澳總站後，即使明知墳場仍有人龍等車，惟資方為免員工超時工作，需要向員工「補水」，索性叫車長收車，回程到車廠下班。

4月3日，孝子賢孫柴灣港鐵站等車前往拜祭人流



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林錦標直言，難理解公司想法，「公司有錢唔搵，要伙計攞無薪假，唔知乜公司。」他指，在清明節有乘客、有車、有人手，但資方仍安排員工放無薪假，不增加班次，「盤生意唔知點諗」。他亦認為，運輸署有必要做好監管角色。

運輸署承認因防疫 同意配合不提供掃墓特別線

運輸署表示，配合防疫和社交距離限制措施，以及避免掃墓人潮過於集中前往掃墓，該署方與相關部門及公共交通營辦商早前商討後，同意配合在今年清明節期間，不提供前往柴灣歌連臣角墳場的特別巴士服務。該署亦未有發現大量人潮。

運輸署指，今日亦與各公共交通營辦商保持聯繫，按乘客需求要求專線小巴和巴士公司盡量加密班次，新巴第9及389號路線在上午繁忙時段加密班次，分別由12及30分鐘加密至約8分鐘開出一班，以疏導候車乘客。

新巴︰今日389及9號線已加開多班車

新巴城巴表示，為疏導清明節前往拜山的人流，新巴已於正日開辦特別路線389，來往筲箕灣及歌連臣角，指有關服務已平衡客量、防疫安排等因素，並稱會按客量適時調整班次，於今日加開多班389及9號巴士，以應付人流。

▼4月5日清明節 將軍澳墳場人流未及往常▼



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九巴加強多條拜山特別路線服務

九巴今日則表示，為配合市民清明節掃墓，會加強來往和合石墳場至各區，及其他墳場特別線的服務。其中，來往和合石墳場及各區的特別路線，包括62S、70S、74S、279S服務時間延長至下午5時，76S則延至5時半。而荃灣華人永遠墳場往葵芳站的38S 、來往曾咀靈灰安置所及屯門公路轉車站的52S、 來往曾咀靈灰安置所及屯門站總站的56S則會視乎乘客需求加強服務。