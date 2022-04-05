清明時節天晴乾燥 下午炎熱錄26.9度 天文台料市區連日達28度
撰文：勞敏儀
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清明時節未見「雨紛紛」，反而「乾噌噌」，原來本港有記錄以來有四成半的清明節均沒有下雨。天文台料今日陽光普照，下午更趨炎熱，市區最高氣溫或升至28度，但截至下午四時，天文台總部最高錄得26.9度。
天文台預測本周至下周初均迎來好天氣，天氣持續炎熱及乾燥，下周二（12日）或再升溫至29度，近下周中後期才有驟雨，為本港稍稍降溫。
▼4月5日清明節陽光普照▼
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今日是清明節假期，受乾燥的大陸氣流影響，本港沒有微微細雨，反迎來普遍晴朗的天氣。正午時份本港大部份地區相對濕度下降至50%或以下。氣溫亦明顯回升，天文台預料本港下午天氣炎熱，市區或升溫至28度。但是，截至下午四時，天文台總部最高錄得26.9度，而最熱地區則為上水，一度升溫至29.9度。翻查天文台資料，最熱的清明節距今並不遙遠，在2015年清明當日，市區曾錄最高氣溫達30.6度。
紅色火災危險警告現正生效，表示火災危險性極高。截至中午12時，消防處共收到12宗山火報告，呼籲市民掃墓拜祭時，切勿留下火種，亦要小心山火。
本周持續炎熱 日夜溫差大
大陸氣流影響持續，天文台預測未來數天華南地區普遍晴朗，天氣炎熱，料明日起市區多日氣溫高見28度，且天氣十分乾燥，最低相對濕度只有45%，但要留意日夜溫差頗大，一日間可相差9度。
天文台料本周至下周初持續天晴炎熱，下周二市區最高氣溫或達29度，其後漸轉短暫時間有陽光，至下周四（14日）開始再有一兩陣驟雨，市區氣溫稍回落，料介乎21至26度。
▼4月5日 市民趁假期到長洲遊玩▼
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