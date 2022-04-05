衞生署籲假期勿鬆懈　醫管局劉家獻︰望全民快測找出社區長者個案

第五波疫情爆發至今，確診人數高企，今日（5日）再新增3,254宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，希望透過連續3日快速測試可以盡快找到社區隱形傳播者，惟成效要視乎市民參與度，才能讓當局更掌握疫情真實情況及趨勢，以及實施相關措施。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，年逾60歲快測呈陽性人士，若出現輕微不適，都應盡快求醫。



另外，歐家榮指出，今日清明節，特區政府對離死者表深切哀悼。未來陸續有假期，市面人流或會增加，歐呼籲市民不要認為現時疫情已受控，希望市民要在關鍵時間保持警愓及小心保持社交距離措施。



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，透過連續3日快速測試檢測，希望將現時社區隱形個案短時間盡快找出，並了解現時社區存在多少隱形個案，更掌握疫情真實情況及趨勢。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮

歐指，連續3天的全民快速檢測，目前無法判斷可找出多少個案，要視乎市民參與，越多人參與，才可找到社區個案。他認為，可能有隱形個案在社區傳播，導致切斷不到傳播鏈，疑疫情繼續蔓延，希望市民盡力參與快速檢測，倘檢測到陽性就一定要透過平台呈報結果。他說，市民在平台填寫的問卷資料會用作分流，如有需要，會安排陽性患者去社區隔離設施。

他又指，現時有足夠隔離設施容納患者，當局有足夠能力處理大量個案，現時平台每分鐘可處理1,000宗個案，即使有大量人呈報亦可處理。

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醫管局劉家獻︰全民快速檢測未必可找到大量個案

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，老人院一直每日做快速測試，每日仍會找到新增個案。他認為，連續3日的快速檢測未必可找到大量個案，但希望可發現在社區中的老人個案。他呼籲長者，若不懂使用快速測試劑，可請家人或社工幫忙。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻

劉家獻續指，年逾60歲人士，若檢測結果呈陽性，當身體出現輕微不適，都必須盡早到指定診所求醫，服用抗病毒藥治療。而患者最好先預約，避免聚集，又呼籲未打針的長者應盡快接種疫苗。

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歐家榮︰向染疫離死者表示深切哀悼

另外，歐家榮指出，今日清明節特區政府對離死者表示深切哀悼，對家屬及親友致以最深切慰問。他形容2022年剛過去的3個月，本地疫情是在新冠疫情爆發後最嚴重的局面，為市民帶來焦慮及失去親人的傷痛，政府會竭盡所能與各界合作，用好中央支援控制疫情。

歐表示，雖然過去兩三周，的確見到疫情持續向下趨勢，但目前確診人數水平仍顯示，社區仍有大量傳播鏈，希望市民千萬不要以為疫情已緩和、完全受控制，相反要在關鍵時間保持警愓及小心保持社距措施。

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