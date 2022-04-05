將軍澳小夏威夷徑再現「泡沫河」　首次發現上游渠道遭惡意倒漆

將軍澳小夏威夷徑再出現「白泡河」。有巿民今日早上在將軍澳小夏威夷徑對開河道發現大量泡沫，通知西貢區議員方國珊沿上游查探，結果在井欄樹鄉公所對對一條渠道發現未乾透白色漆油，懷疑有人故意為之，以挑戰村民多年來無法當場人贓並獲，方議員指環保署及渠務署多年來調查泡沬河不果，擔心涉事者今次再有升級行動，揮發性化學物會影響附近村民健康及河道生態，必須徹查到底。



白泡河污染困擾超過5年 部門未發現源頭

事發位置位於將軍澳小夏威夷徑對開河道，上址已非首次發現河道「嘔白泡」事件，2017年8月、2019年3月及2020年底及去年2月，均發現小夏威夷的河道浮現白色泡沫，並沿水流向下覆蓋河面，但環保署及渠務署事後跟進調查，派員實地視察，均未能找出泡沫的來源，事件最終不了了之。

今日(5日)早上11時許，有巿在小夏威夷徑對開河道發現大量泡沫，立即沿上游追查來源及通知西貢區議員方國珊到場一同視察，結果在井欄樹鄉公所對開一條坑渠，發現渠邊出現一灘未乾透的白色漆油，伴隨而來一陣揮發性甲醛刺鼻氣味，漆油更沿渠邊溢出，石牆、樹葉及石頭更沾有油漆痕迹。

方國珊：懷疑有慣犯升級污染行動

方國珊表示，今次是首次多年來發現「泡沬河」以來證實有人為倒油漆入渠證據，渠道附近有村屋及路面維修工程，但未見有人進行裝修或翻新，相信未必與工程有關，她反而擔心是有慣犯多來來惡行未被發現，遂故意升級行動以泡沬加入白漆倒入渠中以挑戰權威，若揮發性化學物沿河道途經井欄樹、井欄樹下村、澳頭等民居，既對居民健康做成負面影響，長遠亦影響河道生態。

她批評環保署及渠務署多年來調查方式，均是收到舉報後進行實地視察，但今次事件在假日發現，環保署熱線假日不運作，翌日才能接通，再需時派員到事發現場，所有證據均已事過境遷，促請將環保署投訴同樣納入1823熱線內，方便全天候追查及徹查源頭。

香港01正向環保署及渠務署查詢事件。