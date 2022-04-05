林鄭發稿悼疫歿者稱傷痛　為大爆疫解釋：來得急猛超越各環節能力

今波疫情逾8,000人染疫離世，特首林鄭月娥代表政府向死者表示深切哀悼，並向其親友致最深切慰問。她指，疫情自前年以來在全球爆發，香港近來經歷了最嚴峻局面，為市民帶來了焦慮和失去親人的傷痛，承諾定必竭盡所能，與社會各界攜手合作，用好中央大力支援，盡快穩控疫情。



林鄭：兩年多一直嚴防院舍大規模感染

今日（5日）是清明節，林鄭發稿哀悼疫歿者，指過去兩年多，政府一直嚴格按照「外防輸入、內防擴散」策略抗疫，以保障市民生命及健康，並加強支援安老院舍、推動長者接種疫苗，以防止院舍出現大規模感染。然而，面對傳播力極強的變種病毒Omicron，第五波疫情既急且猛，遠超政府在「抗疫鏈」中各個環節能力，以致數千名院舍員工和數萬名院友先後染疫，至今逾8,000人離世，當中逾九成為65歲或以上的長者，令人傷痛。

林鄭說，政府自三月初參考內地專家意見後，已將抗疫階段性重點放在「三減、三重、一優先」，全力減少死亡、重症及感染，以長者為優先。政府已竭力全方位提升抗疫能力，包括支持醫管局購入相當足夠數量的口服藥，並將伊利沙伯醫院等多間醫院轉為救治重症病人的定點醫院；提升亞博社區治療設施的容量；設立多間暫託中心等。政府也加強支援安老院舍和「居家抗疫」人士，增設指定診所和熱線；並開始向全港市民派發「防疫服務包」。