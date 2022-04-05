水塘存水較去年同期少六分一　下城門水塘瀕乾塘　行山客塘底打卡

天文台早前預告今個春季（3月至5月）雨量正常至偏少，隨着本港春雨不多，陽光充沛兼天氣乾燥下，各區水塘本月初存水量介乎2.23%至93.39%。參考水務署網站，昨日（4日）本港水塘總存水量為320.457百萬立方米（佔總容量54.68%），較去年同期低9.32個百分點或六分一。

其中下城門水塘幾近乾塘，本月初存水量只佔總容量僅2.23%，水塘大面積「見底」，出現嚴重龜裂。「乾塘」情況反成為奇觀，今日（5日）清明節假期，吸引行山客到場「打卡」，有人更一嘗睡在水塘底曬太陽的滋味。



▼下城門水塘「乾塘」▼



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踏入4月雨水未有增加，乾燥的大陸氣流近日為本港帶來普遍晴朗天氣，同時影響本地集水量。參考水務署網站，昨日（4日）本港水塘總存水量為320.457百萬立方米，佔總容量54.68%，較去年同期的375.084百萬立方米及佔總容量64%，按年「低水」9.32個百分點或，相等於少六分一。

細看個別水塘存水量，本月初下城門水塘的存水量只得9.6萬立方米，佔總容量僅2.23%；而大潭上水塘及九龍副水塘的存水量亦不足一半。但並非所有水塘均嚴重「乾塘」，香港仔下水塘、香港仔上水塘、大潭篤水塘及九龍水塘的存水量，仍佔其容量八成或以上，九龍接收水塘更達93.39%。

▼市民清明節下城門水塘「乾塘」▼



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有市民雙腿下水「消消暑」

清明節假期，氣溫漸回升。《香港01》記者今日到下城門水塘視察，發現水塘大面積「見底」，已乾至龜裂，呈極乾涸水平。乾塘景觀吸引不少市民走下水塘「打卡」。陽光普照下，部份市民選擇直接睡在地上拍照，順道曬曬太陽；另有市民走到「僅餘」的水源，脫掉鞋子，讓雙腿下水「消消暑」。

下城門水塘預留容量在大雨時接收雨水

水務署過去曾解釋，下城門水塘存水量一直維持較低水平，因其與船灣淡水湖相連，主要預留作雨量急增時收集雨水，又指不應只專注個別水塘庫存量多少，而需要考慮全部水塘的總存水量；而本港濾水廠有聯網制度，如一個水塘存水不足，可從其他水塘調動。

4月至6月雨量或偏少 天文台料全年正常至偏多

翻查資料，世界各地的氣候模式普遍預測今年4月至6月輸送到華南沿岸的水汽較少，預料香港雨量正常至偏少的機會較高。根據天文台紀錄，3月總雨量為92.7毫米，較正常值多23%，惟月底至本月初雨量均極少。不過，綜合考慮氣候模式及統計方法的預報，天文台預料本港今年總雨量正常至偏多（即介乎2,200至2,800毫米），提醒市民應為風雨季作好準備。

▼下城門水塘原況▼

