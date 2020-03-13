流水響水塘「乾塘」　行山友「泥灘」中「打卡」　水務署歸咎少雨

有「香港小桂林」及「天空之鏡」美譽的流水響水塘，近日再次「乾塘」，塘底乾至龜裂，只餘下一條小溪流讓小魚喘息，流水聲微弱得淹沒在人聲中。不少行山客徒步走過對岸，對奇觀嘖嘖稱奇之餘也不忘「打卡」，更有人指「別有一番風味」。 有學者質疑水塘在短時間內乾塘，情況不尋常，除了因為冬季雨量少，也可能與附近農業活動活躍度有關，也不排除被抽調水源。負責管理的水務署解釋，水塘存水只供農戶灌溉之用，雨量少及存水蒸發，令這塊「天空之鏡」破裂。

有「香港小桂林」及「天空之鏡」美譽的流水響水塘，近日再次乾塘。（李澤彤攝）

▼乾裂的「天空之鏡」 流水響水塘▼

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有市民日前在Facebook群組「North District 北區」貼文指「流水響乾晒塘」，但有網民留言指3月1日水塘仍見有鴨仔游泳，即不足10日出現「脫水」情況。再翻查其他市民早前在行山群組貼文，上月底水塘已開始有乾塘跡象。

水塘缺水變泥灘

《香港01》記者周二(10日)到現場視察，未聞響亮的流水聲，只見面積約3.5公頃的流水響水塘已乾至可步行其中，約半面積變成泥灘，上面滿佈鞋印，甚至有人畫上心型圖案，有小童途徑時不慎陷入，「逃離」時雙手及腳沾滿濕泥。部分塘底也成一片黃土，冒出雜草，陳年膠樽在石縫中被枝葉纏繞，僅餘的小溪流及泥氹成流水響水塘存在的痕跡，乍眼看猶如露天工地。

市民犯禁走上水塘「打卡」

儘管塘邊有「勿涉入水」告示牌，不少行山客看見奇景也走下水塘「打卡」，不禁嘆言「以前呢度好似世外桃源，好靚」，市民陳小姐對眼前景象感新奇，也驚訝原來水塘如此淺水。不少家長帶子女在乾涸的流水響水塘旁野餐，李太認為此景別有一番風味，她估計是雨水不足所致，相信雨季來臨塘水「自然回歸」，其小朋友也形容「呢個係泥灘水塘，搞到我成對鞋都係泥」。

流水響水塘乾到龜裂，部分更成黃土，有市民步行過對岸。（李澤彤攝）

去年底雨量少 今年初雨水增多偏暖

翻查資料，近十年乾涸現象曾於2009年初、2015年初及2018年初出現。回顧今年首兩個月，累積雨量為94.6毫米，較同期正常值79.1毫米多約20%，兩月均遠較正常溫暖。至於去年最後三個月降雨量，除了10月較正常值多48%，11月是自1884年有記錄以來最少雨，只錄得微量雨量，12月則較正常值少50%。

至於流水響水塘過去一年存水量，最高峰時連續四個月各有123,000立方米，集中在夏季及秋季，但上月則跌至5,000立方米，相差近25倍。

綠田園基金在流水響水塘附近設立有機教育農場，因水塘乾涸，只能借用另一水塘山水，但水流量大不如前。（李澤彤攝）

農場被斷水 靠村民剩餘山水灌溉

流水響水塘與鶴藪水塘同屬八仙嶺郊野公園範圍，靠附近一帶山水引集成流，屬灌溉水塘，收集集水區雨水供附近數個村落農戶灌溉之用。

綠田園基金在流水響水塘附近設立有機教育農場，是其中一個活躍農區，多年前獲漁護署協助建立引水道，從流水響水塘引來灌溉水，支撐近50斗種農地作物。總幹事劉婉儀指，上月底已發現水壓變低，近日更演變成「開水喉都無水」，只能向鶴藪村村民借喉駁水入農田。借來的水來自鶴藪水塘，進入農地已是「水尾」，且出水位由普通家用喉管流出，口徑僅4公分，出水量大不如前，未能支持半自動灑水灌溉系統運作，只能裝入大水桶後，靠人手灌溉，亦要押後農作物種植時間表，減少除草、育苗等工作，坦言「人力消耗大咗，只能畀（農作物）吊命水」。

冀政府挖深水塘儲水

流水響水塘也曾乾涸。劉婉儀說政府在建立灌溉水塘後，為鶴藪村建喉入村帶來鶴藪水塘山水，村內灌溉水喉以往成其後備供水方案，但因建屋而被「斷水」，故今年重新應對「乾塘」苦況。她認為， 淤泥令水塘不斷變淺，即使多年前在雨季種植多年生作物，但附近一帶農地對用水整體需求也較廿年前大增，希望政府考慮重新挖深水塘儲水。

但中大地理與管理資源學系副教授伍世良指出，水塘底部凹凸不平，淤泥下結構或非常複雜，非單靠挖泥機可簡單處理，認為水塘若非長期維持滿瀉狀態，「挖嚟都無意思」。水務署指出，一般水塘出水管較水塘底部高，以免出水管易淤塞，而流水響水塘的底部仍較出水管為低，故認為清理淤泥、挖深水塘不會增加水塘可供應作灌溉的存水量。漁護署則表示，暫未接獲有關缺乏灌溉水的求助個案，有需要時會向農友提供協助。

流水響水塘周邊綠樹成蔭，惟水塘內乾涸得僅餘少量水源。（李澤彤攝）

學者指雨水不足非唯一元兇

鶴藪水塘仍有流水入村，但一山之隔的流水響水塘卻乾涸得現裂紋。前港大地理學系講座教授詹志勇認為「以前好靚，𠵱家情況幾得人驚」，並指集水區周邊的樹木生長情況不俗，即使經歷旱季，理應有足夠儲水能力，「無可能乾得咁快」，需評估附近耕作農地活躍度及其作物對用水需求有否突然大增；若乾涸與雨水不足有關，也理應不只有一個水塘有這類情況。

視察期間，記者在流水響水塘遇上蜻蜓、蝴蝶及水鳥。生態教育及資源中心總監程詩灝表示，水塘原是穩定的大水體，為動植物提供充足水源，若長期乾涸或演變成林地，水位升降幅度大，不穩定水源可令原生的水生動物消失，但也可能令水鳥容易覓食，故目前難以一刀切評論是好事還是壞事。

港大生物科學學院首席講師侯智恒分析指，水塘內本身有魚生存，即使乾塘亦能在軟泥下生存一段時間或游入溪流，但沒有水或令蜻蜓幼蟲死去及影響成蟲。他說，兩周前去視察仍然滿水，「唔會突然蒸發咁多水」，或與農耕用水增加或水務署放水有關。

水務署指冬季雨水少、存水蒸發 導致乾塘

水務署解釋，流水響水塘收集集水區雨水後，經由漁護署搭建的水利設施供水予農戶作灌溉之用，存水沒有作其他用途。署方認為由於剛過去的冬季雨量較少，之前收集的雨水存量已供應予農戶灌溉，加上存水蒸發，導致流水響水塘近日出現乾涸。

▼流水響水塘美景▼