警專責隊一個月運逾2000遺體　總督察：神聖工作　盼死者盡快安息

疫情持續，本港上月死亡數字創新高，遺體堆積醫院畫面令人痛心。警方於3月5日成立「遺體處理專責小組」，調配約400警力協助醫管局轄下17間公立醫院移送遺體到富山臨時殮房，截至4月4日，已完成處理2,200具遺體及認屍程序。

負責行動的警察行動部總督察（行動）沈立志強調，必須準確無誤核對死者身份，「一個錯對家屬嚟講都係太多。」他又形容專責小組是「holy team」，「係一件神聖工作，(大家)唔會怕染疫，希望盡快移(遺體)到安息地方，讓家人處理身後事。」



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「遺體處理專責小組」工作分兩階段，首階段3月5日至21日，連同食環署、醫管局及衞生署移送遺體，警方會與院方核對死者資料，再聯絡食環署安排「黑箱車」 或靈車運送至臨時殮房。

第二階段是3月21日至4月4日，由警員聯絡死者家屬，事前收集病歷、死者資料、火葬意向書及解剖意向書等，認屍程序由以往1小時縮短至10分鐘，可辨認遺體亦由每日40具增至200具。

警察行動部總督察（行動）沈立志指出，不少遺體同名同姓、身份證號碼相近，所以警隊會與院方對照資料，例如死亡時間或入院時間時否有出入，以準確辨識死者身份。（梁鵬威攝）

總督察：一個錯對家屬嚟講都係太多

警察行動部總督察（行動）沈立志指出，不少遺體同名同姓、身份證號碼相近，所以警隊會與院方對照資料，例如死亡時間或入院時間時否有出入，以準確辨識死者身份，「一個錯對家屬嚟講都係太多，唔止為死去嘅人，以及仍然在生嘅家人，呢個係公務員團隊必須要有嘅精神。」

沈立志續指，處理遺體的時衞生環境有極大挑戰，遺體會有氣味，不雅觀狀況，個別醫院一日處理約80具遺體，由下午工作至凌晨，以往相關工作稱為「dirty team」，但他卻認為是「holy team」，「係一件神聖工作，佢哋無畏無懼，抱住專業精神，醫院員工、食衞人員、殮房職員同心同德，唔會怕染疫，因為真係無得怕，我哋係本住服務精神，希望盡快移到安息地方，讓家人處理身後事。」

荃灣警區雜項調查隊吳培議督察表示，希望盡力加快進度，協助更多市民見親人最後一面。（梁鵬威攝）

女督察助加快認屍程序：有死者家屬隔三周才見最後一面

荃灣警區雜項調查隊吳培議督察主要處理仁濟醫院遺體移送，她指小隊初時面對人手不足挑戰，9名成員有6人確診，需要向行動支援小組、行政支援小組、特別職務隊、警民關係組及證物部借人。

吳培議憶述，首次協助家屬辨認遺體時，見到有市民對着遺體哭喊：「爸爸對唔住，嚟遲咗！」她形容當刻感到心痛，家人相隔兩至三周才見到最後一面，因此希望盡力加快進度，協助更多市民見到親人，事件亦令她覺悟到，要珍惜眼前人，否則一切將會太遲。

她感觸地說：「將心彼己，如果至親過身，都會好想知佢喺邊，想處理身後事，過去好多人致電查詢，我哋都好難過，所以送到去富山翌日就會致電家屬，希望佢哋得以安心，辦理身後事。」

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