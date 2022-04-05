內地中醫專家與業界開會　介紹抗疫臨床方案　陳肇始：會大力宣傳

中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士今日（5日）率領的內地中醫專家組，與食物及衞生局局長陳肇始舉行交流會，向本港中醫藥業界代表介紹中醫藥抗疫臨床應用方案。陳肇始表示，特區政府會加大宣傳力度，推廣運用中醫藥防疫抗疫的資訊。



食物及衞生局（食衞局）局長陳肇始教授和由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組今日（四月五日）下午參與中醫藥抗疫臨床應用方案業界交流會。（政府新聞處圖片）

專家組根據香港疫情具體情況，及訪港考察行程發現，在香港現有臨床方案基礎上，擬備了一套中醫藥抗疫臨床應用方案，就不同層面及對象，包括無症狀感染者、輕症患者、入住隔離設施的患者及康復人士，應用中醫藥提供指引，供中醫藥界及廣大市民參考。

食衞局局長陳肇始在會上感謝仝小林院士率領中醫專家組來港考察，指導香港中醫藥防疫抗疫工作，她指專家組來港一周，已到訪不同設施實地考察，並與各中醫藥界持份者進行會面，深入了解香港中醫藥在疫情防治不同層面的實際情況。

食衞局局長陳肇始教授和由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林院士率領的內地中醫專家組今日下午參與中醫藥抗疫臨床應用方案業界交流會。圖示部分本港中醫藥業界代表以視像形式出席交流會。（政府新聞處圖片）

陳肇始又指，交流會讓中醫專家組與本港中醫藥界代表分享有關方案的內容，並進行交流，她指中醫中藥發展委員會及香港中醫藥管理委員會是推動香港中醫藥發展的重要持份者，呼籲各位向所屬團體及組織的會員進一步推廣中醫專家組的方案，讓更多市民及中醫藥同業參考，特區政府也會加大宣傳力度，推廣運用中醫藥防疫抗疫的資訊。

陳肇始表不，中醫專家組也提出了「三易」──「易懂」、「易行」和「易得」方面的工作，特區政府定積極跟進落實，全面發揮中醫藥在抗擊疫情的優勢和作用，從而進一步推動香港中醫藥發展。

▼3月29日 中央援港抗疫中醫專家組到港▼

