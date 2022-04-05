防疫服務包｜民政事務處向露宿者派發　籲用快測包自行檢測

港府上周起向全港住戶派發「防疫服務包」。民政事務局表示，各區民政事務處自4月2日起，透過非政府機構向露宿者派發服務包。在較多露宿者聚居的深水埗和油尖旺，當區民政事務處昨日（4日）聯同非政府機構派員到該區露宿者聚集點，向他們派服務包，鼓勵他們自願進行快速檢測。



向李鄭屋遊樂場及通州街公園露宿者派發

當局表示，深水埗民政事務處昨午在深水埗向露宿者派發服務包。當局先將服務包送到救世軍辦事處，隨後聯同救世軍「健康友里-深水埗露宿者健康支援計劃」負責人等到訪李鄭屋遊樂場及通州街公園，向露宿者派發服務包。當局強調，深水埗民政事務處會繼續通過救世軍的協助，向區內其他露宿者派發防疫服務包。

另外，油尖旺民政事務處昨晚亦在區內向露宿者派發服務包。油尖旺民政事務專員余健強和九龍城及油尖旺區福利專員張織雯，及在該區負責為露宿者提供福利支援服務的救世軍露宿者綜合服務隊，到尖沙咀香港文化中心一帶向露宿者派發服務包。

▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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當局指，各區民政事務處會繼續透過多個渠道陸續派發防疫服務包，並呼籲市民在4月8至10日每日利用當中的快速抗原測試包自行檢測，達致「早發現」的抗疫目標，盡快切斷社區傳播鏈。

▼4月4日 四局長及社署署長落區派防疫服務包▼

