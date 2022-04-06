消費券｜3000元儲值上限與八達通無關　政府解釋︰唔係設計嚟派券

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】首期消費券5,000元將於周四（7日）派發，因八達通儲值上限為3,000元，市民須多次拍卡才可領取全部金額。坊間有建議促提升八達通的儲值上限，以便市民領取消費券。



政府日前終於作出詳盡解釋，財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，擔心儲值額提升後，市民遺失八達通的損失更高，「八達通唔係設計出嚟派消費券。」政府又指，更新及測試系統，涉及連結的商戶及領券的地點，需時甚長，並透露去年八達通提升至3,000元上限，處理時間須逾一年。



市民將儲值額未能提升怪罪於八達通公司，可謂「世紀大冤案」。因金管局《支付系統及儲值支付工具條例》列明類似八達通卡的工具，儲值額最多為3,000元。



▼2021年電子消費券兩期首發情況▼



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王學玲︰八達通唔係設計出嚟派消費券

本港去年首次派發電子消費券，雖然八達通的儲值上限已由原本1,000元提升至3,000元，但要分開多次拍卡取錢，仍然引來市民批評不便。然而，為何政府至今不願提升儲值額？財政預算案及稅務政策組主任王學玲日前便在商業電台說：「八達通唔係設計出嚟派消費券。」

王指，大部份市面流通為不記名的八達通卡，不如實名八達通卡安全，後者於報失後可將消費記錄及餘額轉移至新卡。她亦指，發現不少市民遺失八達通卡，擔心儲值額提升後，遺失八達通的損失更高，因此認為須在法例、方便及安全性之間小心衡量。

八達通花逾一年上限由1000增至3000元

目前，市民可在公共交通費用補貼領取站、指定的便利店或超市等，拍卡領取消費券。若提升八達通卡的儲值額，須更新及測試系統，包括連結的商戶及領券的地點，「可唔可以立即將三千蚊上限再上調？呢個有唔同考量，實際操作上唔係短時間做到。」

問到接下來會否考慮再提升八達通儲值額上限，王表示幾乎每名港人持有多於一張八達通卡，系統涉及市民每日出行，若出現任何問題將導致嚴重的後果，因此須小心處理。

王亦指，第二輪消費券將於年中派發，距離現在的時間不長，因此時間不足以八達通公司及其承辦商更新系統。「上次佢由一千蚊提升到三千蚊 ，據我理解，佢成個系統測試更新，都需要搞咗一年以上。」

條例列明設3000元上限避免洗黑錢

近兩年，不少市民將儲值額未能提升更高金額，怪罪於八達通公司，可謂「世紀大冤案」。翻查資料，根據《支付系統及儲值支付工具條例》，便列明「以硬件為基礎的儲值支付工具」，由於並非實名登記，為避免用作洗黑錢，因此限制儲值額最多為3,000元

惟另外三間儲值支付平台，即AlipayHK支付寶、WeChat Pay HK、Tap & Go，則不屬於「以硬件為基礎的儲值支付工具」，用戶亦在登記帳戶時認證身份，因此不受當局3,000元的限制。

不過須注意，八達通手機App內的虛擬八達通卡，並不受條例的3,000元所限制。若遞交更多個人資料，提升至「八達通銀包Pro」，儲值金額更可達一萬元。

方保僑指提升儲值額上限僅得兩個選擇

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，提升八達通卡儲值額的難度不高。但他指，八達通當年剛推出時，用途為取代散紙，因此過去儲值上限曾為500元，後來才逐步增至1,000元，甚至現時的3,000元。

方亦認同，若提升八達通卡的儲值額上限，以確保一次過可以收取5,000元消費券，調整及測試系統確實需要時間，但他認為最大的問題在於金管局的限制，市民若希望爭取提升上限，僅得兩個選擇，例如要求金管局放寬限制，或全民實名登記八達通卡。

▼4月4日 市面開始出現吸引用消費券宣傳▼

