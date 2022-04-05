強制檢測｜增25大廈包括麗晶花園、利東邨等　私樓文禮閣上榜

本港新冠肺炎持續，各區亦出現確診個案。食物及衞生局周二（5日）發出強制檢測公告，有25幢大廈被納入公告，當中除了公屋及居屋外，亦有一個私人屋苑上榜，為大圍文禮閣4座；沙田區亦繼續有五幢大廈上榜，為18區最多，包括瀝源邨榮瑞樓及愉翠苑愉政閣等。其餘被納入公告的大廈包括屯門富健花園4座、九龍灣麗晶花園16座及鴨脷洲利東邨東平樓等。

公告中指明，任何人士曾在3月23日至4月5日內逗留於名單上的大廈超過兩小時，需於周三（6日）至周四（7日）內進行核酸檢測。



▼4月4日強制檢測公告▼



▼4月1日 九龍灣麗晶花園第五座及第六座圍封強檢▼



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屯門美樂花園5座上榜

因應多宗陽性檢測個案，今日有25個指明地方被納入強制檢測公告。被納入強制檢測公告的大廈包括18幢公屋、五幢居屋及一幢資助房屋屯門美樂花園5座，亦有唯一一幢私人屋苑大圍文禮閣4座。

在各區中，以沙田區的上榜大廈數目最多，共有五幢。除了文禮閣外，亦包括瀝源邨榮瑞樓、馬鞍山欣安邨欣悅樓、大圍美田邨美庭樓，以及沙田愉翠苑愉政閣。其餘同樣位於新界東的上榜大廈包括大埔富亨邨亨隆樓及上水清河邨清照樓等。

▼3月23日 彩虹邨翠瓊樓圍封檢測▼



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黃大仙及觀塘共6幢納強檢

新界西方面，屯門及元朗亦各有三幢大廈被納入強制檢測公告，屯門上榜的為居屋富健花園4座、新圍苑新奐閣，以及唯一一個「中等入息家庭房屋計劃」屋苑美樂花園5座。而元朗被納入公告的有天水圍天慈邨慈輝樓和天瑞邨瑞勝樓，以及水邊圍邨山水樓。而葵涌亦有兩幢大廈上榜，分別為石蔭邨勇石樓及葵涌邨夏葵樓。

九龍方面，黃大仙及觀塘區同樣各有三幢大廈上榜，黃大仙區上榜大廈為牛池灣彩虹邨金華樓、慈雲山慈樂邨樂旺樓及黃大仙下邨龍泰樓。而觀塘區被納入公告的大廈則有油塘鯉魚門邨鯉興樓，以及居屋九龍灣麗晶花園16座、秀茂坪曉麗苑曉安閣。

港島方面則共有三幢大廈被納入強制檢測公告，包括筲箕灣興東邨興豐樓，以及連續兩日上榜的鴨脷洲利東邨及香港仔石排灣邨，上榜大廈分別為東平樓及碧園樓。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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當局指，如在3月23日至4月5日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於4月6日至4月7日期間進行檢測。

▼4月6日各區向公眾提供服務的流動採樣站▼



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▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼

