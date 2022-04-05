有康復者於第五波又中Omicron　衞生署日收數千自檢陽性逾期呈報

第五波疫情似乎愈趨緩和，今日（5日）新增3,254宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，自從准許市民在快測陽性呈報網站補交申請後，當局每日收到數千個電郵因延後呈報申請補發隔離令文件，署方會審視遲報理由，合理才會准許補辦手續。這批個案均未計劃確診數據中。



第五波疫情由去年12月底開至今已三個月，近120萬人染疫。歐家榮表示，一般康復者在康復90日內檢測再呈陽性，會被定為「復陽」；如在90日後再呈陽性，則會作出調查，佷大可能屬重新感染。他指在第五波疫情中，有個案屬在之前感染Alpha或Delta病毒株的康復者，在五第波時第二度感染。



▼3月31日 快速抗原測試售價懸殊▼



+ 5

歐家榮：若原因合理可獲批補辦呈報

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，有不少市民基於種種原因，在快測陽性當天或翌日未能及時在衞生署特設的網站呈報，當局現時每日收到數千個電郵要求補發確認感染及隔離令文件。

他續指，當局會逐一了解市民未及呈報的原因，若原因合理，會准許市民在繼續呈報手續，包括上載身份證及快測陽性的相片，核實後會列為確診個案。但他指，這些個案屬滯後個案，並未包括在每日新增個案中，稍後會一次過公布修訂數字。

據根衞生署規定，當局在2月26日公布承認快測陽性，其後安排以當日劃線，之前快測陽性患者必須進行核酸檢測以確認。但有部份患者沒有注意到，呈報2月25日或以前快測陽性資料，也沒有進行核酸檢測，因此未能列入衞生署確診系統；現時也規定快測陽性患者需於24小時內呈報，否則屬逾期。署方准逾期呈報者透過電郵解釋原因，會逐一審視是否接納。

▼4月5日 疫情記者會▼



+ 6

有近月患者在第五波前曾感染

歐家榮提到，現時流行的新冠病毒株屬Omicron，與之前的病毒株如Alpha、Delta在抗原上有明顯差異，所以會發生重複感染。他續指，現時有些個案曾在第五波前感染，今波疫情下再檢測呈陽性，當局會當新感染個案處理。

▼4月5日 市民清明節到長洲遊玩▼



+ 8

「復陽」或二感染 以康復3個月劃界

歐家榮又指，康復者康復90日後，若檢測結果再呈陽性，有機會是重新感染，當局會進行調查，檢視患者的CT值、病毒量及病徵。一般而言，康復者三個月內檢測陽性是「復陽」，他們普遍病毒量不高，而且沒有病徵。

但如在康復三個月後檢測再呈陽性，會作作調查，包括當時流行病毒株，傾向列重新感染個案處理。他表示，在第五波疫情中，有個案在第五波疫情前感染，康復90日後重新感染。

衞生署上月中公布，有超過500名第五波疫情的患者，在過往4波疫情中曾被感染。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼

