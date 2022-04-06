全民快測｜社協指基層反應不熱烈　長者求助不懂用自撩到流鼻血

政府向全港市民派發「防疫服務包」，民政事務局亦將於明日（7日）至4月13日於全港18區設立共89個「補漏拾遺派發站」，供錯過接收相關物資的市民補領。社區組織協會幹事連瑋翹表示，部分居民對於連做三日快速測試的反應不算熱烈，亦有長者不懂使用，甚至採樣錯誤而撩到流鼻血。



▼各區補漏拾遺派發站名單▼



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連瑋翹今早在港台《千禧年代》表示，疫情高峰已過，不少市民已確診及康復，再自行做快速檢測動力較低；面對政府提供「遲來的服務」，不少長者因沒有智能電話，未能接收教學短片，快測包的說明書字小亦沒有教學圖，有長者因操作錯誤，甚至撩鼻撩到流鼻血，也不知道紅線模糊是否代表染疫，故仍依賴有人上門教學。

另一難題是網上呈報，面對數碼鴻溝，他稱早前有確診居民因不懂使用網上平台而遲遲未能呈報，面對疫苗通行證推行，難以取得染疫證明。因此，他希望政府提供電話呈報方法，如有長者不懂快測，派政府人員上門協助。

政府近日派發防疫包，連瑋翹指部分劏房單位入住10至20人，但因政府不掌握單位入住人數，最終只獲派一包。即使政府將設「補漏拾遺派發站」，他以深水埗區為例，只開放至夜晚7時，但不少基層居民工作時間較長，下班後或錯失補領時間，希望可延長開放時間供居民補領。

▼4月4日 民政事務處向露宿者派發「防疫服務包」▼

