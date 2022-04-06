港府倡的士加至6座及發牌引車隊管理　業界指增競爭力及乘客信心

運輸署早前提出多項改善的士營運建議，包括倡修例放寬的士乘客座位數目，增至最多6人，在接載機場及口岸乘客時有更大競爭力。同時計劃透過增發車隊牌照，在的士業重推車隊營運模式。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成認為，措施有助增加業界競爭力，預計初期有4、5間公司會參與組隊，營運的士車隊。



運輸署早前建議，的士可以增加乘客數目至最多6人，在接載機場及口岸乘客時有更大競爭力，但收費與其他的士相同。（資料圖片 / 余俊亮攝）

吳坤成在港台《千禧年代》表示，以往車身較大部的士，較受前往關口或機場的乘客歡迎，如增加乘客座位數目，並容許在關口或機場設指定預約點等候乘客，將有助增加的士競爭力。他認為，若運輸署能進一步放寬可供的士選用的車種及自訂顏色，更可增加吸引力。

政府改善的士營運建議中，亦計劃在的士業重推車隊營運模式，擬發車隊牌照，將要求車隊的士有免費WiFi及應用程式預約，車隊的士亦可收取額外的預約費增收入。吳坤成表示，的士業以往較鬆散，大多為個體戶競爭力不足，故對新建議表示歡迎，為業界帶來新機遇，增加車隊特色及收入，「好過現在行業鬆鬆散散，看不到前景。」

料有4至5間公司自組的士車隊

吳續說，面對鐵路及網約白牌車等衝擊，增設的士配套雖令成本上升，但當組成優質車隊，令行業規範化，改善司機服務質素及駕駛態度，將有助挽回乘客信心。被問及預計多少的士司機參與組隊，他認為視乎政府門檻，料起初有4至5間公司會參與。

的士服務質素近年備受關注。（資料圖片／余俊亮攝）

對於政府建議參考現行的違例駕駛記分制度，引入的士司機違例記分制，吳認為目前司機已受交通條例規管，如把違例事項再仔細劃分11項，對司機構成壓力，加上相關罪行採樣的字眼抽象，認為容易令司機墮入法網。

建議納入的士司機違例記分制度的各項與的士司機相關的罪行。（立法會文件）

泰加拒續5月到期的士車保 業界批轉公司被「宰割」

保監局早前接管的士保險龍頭公司泰加保險，並找來4間保險公司，接收被泰加斷保或不續保的的士保單。吳坤成形容車主苦不堪言，其中兩間接手的保險公司已「爆額」，另有一間索取天價，餘下一間亦加價，直言是任其宰割，無得選擇下只能「強忍」，促請保監局介入監管。