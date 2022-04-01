運輸署倡的士加至六座位不另收費　擬發牌引入車隊管理可收預約費

的士服務拒載、車廂整潔等服務質素問題一直為人詬病，政府提出多項招數改善的士質素。運輸署建議，的士可以增加乘客數目至最多6人，在接載機場及口岸乘客時有更大競爭力，但收費與其他的士相同。

政府亦擬在的士業重推車隊營運模式，不過有別於過去胎死腹中的專營的士，擬發的車隊牌照，會要求車隊的士有免費WiFi及應用程式預約。六座位的士及車隊的士收費將與一般的士一樣，不過車隊的士可自行設計的士車身及標記，並可於繁忙時段或就特定車種，收較高預約費。

疫情下，的士業亦受打擊。運輸署指，留意的士收費水平或難以維持的士營運的財務可行性，會在考慮各項準則，諮詢交諮會意見後，向行政會議及立法會提交加價建議。



建議修例的士最多可載6人 車費料與四五座的士相同

政府建議，透過修例增加的士最高乘客座位數目，由5座增至6座。運輸署表示，曾在去年7月及8月諮詢的士業界和的士服務質素委員會，普遍支持增加座位建議，認為可以在機場或各口岸，接載一行5至6人的乘客時，增加競爭力。不過，署方認為，的士車費應與服務質素掛鈎，而非只取決的士座位數目，不建議為6座的士另訂新收費表。

文件指出，現時全港有18,163輛的士，約七成半為4乘客座位，其餘為5座，現時部份的士營辦商有採用6乘客座位的車輛，但因要符合法例要求而減少座位。運輸署指，業界正積極物色其他合適的士車輛型號。

車隊牌照持有人，需要有一定數量的輪椅的士。(盧翊銘攝／資料圖片)

車隊的士有特權 繁忙時段或特定車種可收較高預約費

運輸及房屋局局陳帆早前已透露，會探討透過專業車隊模式管理的士。運輸署最新提交立法會的文件亦建議，讓現有的士組成車隊，再向署方申請的士營辦商車隊牌照。政府初步建議，車隊牌照會有多項要求，如硬件方面，車隊要有一定數量可供輪椅上落的士，車內須配備行車記錄器和全球定位系統，亦要向乘客提供無線上網及電子支付設備，車隊用車的車齡不得超過指定年數。

至於軟件方面，車隊要提供應用程式，讓乘客可以預約、查詢及投訴，所有司機都要完成的士服務職前課程。

有關要求甚為嚴苛，而文件亦強調，擬發的車隊牌照，不會取代現有的士牌照，要經營的士業務，亦不一定要取得車隊牌照。運輸署又表示，為鼓勵的士業界申請車隊牌照，會賦予車隊特別營運權利，包括准許車隊自行設計的士車身及標記；亦會在機場和口岸，為經預約的車隊的士劃出指定等候區。車隊的士收費雖與普通的士一樣，但車隊的士可收取預約費，並在個別車程，如繁忙時段或乘客指定特定車種時，收取較高的預約費。

專營的士翻生？ 收費睇齊 不再提僱用司機

運輸署認為，車隊牌照制度可以鼓勵業界，為車隊的士提供更好的維護和管理，從而提升的士服務質素，鼓勵的士營辦商選用良好駕駛記錄的司機，並建立交通意外和保險索償資料庫，方便投保時向保險公司提供司機資訊，以釐定合適的保費。運輸署相信，車隊管理制度可鼓勵業界人士組成專業車隊，並讓署方有效監察車隊的士服務質素。

政府曾於2019年建議，以試驗計劃推出600輛專營的士，後來胎死腹中，政府在2020年11月撤回。當時專營的士同樣在條款清晰訂明車輛類型、車廂設施、「網約」安排、安全要求、司機培訓等服務標準。不過最新的車隊牌照要求，未有再提及專營公司與司機之間要建立僱傭關係，亦未有再容許車隊的士收費水平，較普通的士高等條件。

疫下的士收入減 運輸署：收費水平難以維持營運

以上兩項新建議，都未能容許的士業界收取更高昂的車費。的士業界早於2018年9月，已申請增加「落旗」起錶價及跳錶收費，其中市區紅的起錶價建議加至30元，每跳收1.4至1.7元，的士團體亦先後在2020年及2021年提議徵收保險附加費及燃油附加費。惟相關申請一直審議至今。

運輸署在文件中指出，按的士最新營運數據，紅綠藍三類的士的司機和車主，在2021年收入，均較2019年有所下跌。撇除通脹後，租車司機實質收入跌0.3%至10%，車主司機跌21%至32.2%，出租車主的車租收入更大跌59.2%至85.7%。受疫情影響，的士2021年的每日咪錶收入，亦較2019的水平低約8％至16％。

運輸署認為，數據可見，的士收費水平或難以維持的士營運的財務可行性，並指會按機制考慮各項準則後，並考慮立法會交通事務委員會及交諮會的意見，在平衡維持的士營運的財務可行性和公眾接受程度後，向行政會議及立法會提交加價建議。

運輸署擬增加助理署長職位，以專責《交通運輸策略性研究》。（資料圖片）

運輸署擬加開助理署長職位 專責交通運輸策略研究

引入的士車隊牌照的建議，屬現正進行的《交通運輸策略性研究》的其中一項專題研究。港府表示，會繼續聽取各持份者的意見。至於就該策略研究，運輸署亦建議增加一個為期約4年的「運輸署助理署長／專責事務」職位。

運輸署指出，交通運輸策略研究除涵蓋的士外，亦會就鐵路發展、道路空間等作研究。當局擬開設的助理署長職位屬首長級薪級第2點，年薪連同福利開支總額為320.2萬元，獲財委會批出撥款後立即開設，並工作至2026年3月31日。由於該職位工作包括制定公眾諮詢策略、制訂新的運輸策略藍圖，並統一政府政策，必須由經驗豐富的政府工程師擔任。